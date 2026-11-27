जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कला नाट्य जगत में चर्चा का विषय बनी रही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) में कुर्सी और अधिकारों की लड़ाई पटाक्षेप की ओर है। आखिरकार संस्कृति मंत्रालय ने सोसायटी के उपाध्यक्ष भरत गुप्त की सदस्यता तत्काल प्रभाव से वापस ले ली है।

कई दिनों से भरत गुप्त तथा एनएसडी के निदेशक चित्तरंजन त्रिपाठी में टकराव की स्थिति बनी थी। जानकारों के अनुसार कला नाट्य जगत के इस राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थान में यह असाधारण स्थिति थी। बृहस्पतिवार को संस्कृति मंत्रालय के अकादमी प्रभाग के अवर सचिव एच. पालीन गंगटे के हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रशासनिक आधार पर भरत गुप्त को एनएसडी सोसायटी का सदस्य नामित करने का फैसला तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है

संस्कृति मंत्रालय का बड़ा फैसला संस्कृति मंत्रालय के अवर सचिव एच. पालीन गंगटे द्वारा जारी पत्र में उन्हें हटाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है और प्रशासनिक आधार बताकर नामांकन वापस लेने की बात कही गई है। भरत गुप्त को 13 जनवरी 2023 को सोसायटी का सदस्य बनाया गया था।