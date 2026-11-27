दिल्ली-एनसीआर के लोगों को जहरीली हवा से मिली कुछ निजात, AQI 221 पहुंचा
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है, आज एक्यूआई 221 दर्ज किया गया है। पिछले कुछ दिनों से एक्यूआई 300 से नीचे रहने से दिल्लीवासियों को राहत मिली है, सरकार प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कर रही है।
HighLights
दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 221 दर्ज।
पिछले दिनों से वायु गुणवत्ता में सुधार जारी।
प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकारी प्रयास दिख रहे सफल।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार दर्ज किया गया। आज एक्यूआई 221 है। पिछले कुछ दिनों से एक्यूआई का ग्राफ 300 से नीचे ही है। लिहाजा, यह कहना गलत नहीं होगा कि वायु गुणवत्ता में सुधार का सिलसिला जारी है।
आमतौर पर जब एक्यूआई 300 के ऊपर रहता है, तो स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। लेकिन, पिछले कुछ दिनों से एक्यूआई का ग्राफ लगातार गिर रहा है, जिसे दिल्ली के लोगों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है।
सर्दी की एंट्री के साथ बढ़ जाता है प्रदूषण
दिल्ली में सर्दी की एंट्री के बाद प्रदूषण का कहर अपने चरम पर पहुंच जाता है, जिससे यहां के लोगों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
खासकर, बच्चे, बुजुर्ग और पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को खासा परेशानी होती है।
|स्थान
|AQI
|श्रेणी
|आनंद विहार
|232
|खराब
|अशोक विहार
|219
|खराब
|बवाना दिल्ली
|266
|खराब
|चांदनी चौक दिल्ली
|261
|खराब
|आईजीआई एयरपोर्ट
|271
|खराब
|नोएडा सेक्टर-62
|293
|खराब
|इंदिरापुरम गाजियाबाद
|204
|खराब
|हापुड़
|141
|मध्यम
|गुरुग्राम सेक्टर-51
|214
|खराब
इन्हीं सब स्थिति को देखते हुए सरकार की ओर से प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए तरह-तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं।
इन कारणों से हो रहा प्रदूषण
उधर, सर्दी के आगमन के बाद ही पंजाब और हरियाणा के किसानों की ओर से पराली जलाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है।
इससे भी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पैदा होती है और वायु गुणवत्ता बिगड़ जाता है। लेकिन, अब इस समस्या का भी समाधान करने की कोशिश जारी है, ताकि दिल्ली के लोग एक स्वच्छ हवा में सांस ले सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।
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