डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार दर्ज किया गया। आज एक्यूआई 221 है। पिछले कुछ दिनों से एक्यूआई का ग्राफ 300 से नीचे ही है। लिहाजा, यह कहना गलत नहीं होगा कि वायु गुणवत्ता में सुधार का सिलसिला जारी है।

आमतौर पर जब एक्यूआई 300 के ऊपर रहता है, तो स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। लेकिन, पिछले कुछ दिनों से एक्यूआई का ग्राफ लगातार गिर रहा है, जिसे दिल्ली के लोगों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है।

सर्दी की एंट्री के साथ बढ़ जाता है प्रदूषण दिल्ली में सर्दी की एंट्री के बाद प्रदूषण का कहर अपने चरम पर पहुंच जाता है, जिससे यहां के लोगों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खासकर, बच्चे, बुजुर्ग और पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को खासा परेशानी होती है। स्थान AQI श्रेणी आनंद विहार 232 खराब अशोक विहार 219 खराब बवाना दिल्ली 266 खराब चांदनी चौक दिल्ली 261 खराब आईजीआई एयरपोर्ट 271 खराब नोएडा सेक्टर-62 293 खराब इंदिरापुरम गाजियाबाद 204 खराब हापुड़ 141 मध्यम गुरुग्राम सेक्टर-51 214 खराब इन्हीं सब स्थिति को देखते हुए सरकार की ओर से प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए तरह-तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। इन कारणों से हो रहा प्रदूषण उधर, सर्दी के आगमन के बाद ही पंजाब और हरियाणा के किसानों की ओर से पराली जलाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है।