Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CUET PG 2026: स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 14 जनवरी है आखिरी तारीख

    By Lokesh Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:35 PM (IST)

    दिल्ली विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUET PG 2026 की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम् ...और पढ़ें

    Hero Image

    सीयूईटी पीजी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देशभर के केंद्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी पीजी) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आयोजित की जाएगी, जिसके माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ-साथ राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिला मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित यह परीक्षा छात्रों को एक समान मंच प्रदान करती है।

    एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार सीयूईटी पीजी 2026 का आयोजन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में किया जाएगा। आनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है, जो 14 जनवरी 2026 की रात 11:50 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थी इसी अवधि के दौरान परीक्षा शुल्क का भुगतान भी कर सकेंगे। शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है।

    यदि किसी अभ्यर्थी से आवेदन पत्र भरने में कोई त्रुटि हो जाती है, तो एनटीए द्वारा सुधार का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया 18 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 की रात 11:50 बजे तक उपलब्ध रहेगी। परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि की घोषणा बाद में एनटीए की वेबसाइट पर की जाएगी।

    सीयूईटी पीजी 2026 की परीक्षा मार्च 2026 में आयोजित होने की संभावना है। परीक्षा की सटीक तिथि, पाली और परीक्षा केंद्र का विवरण अभ्यर्थियों को उनके एडमिट कार्ड पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, रिकार्डेड रिस्पॉन्स और आंसर-की से जुड़ी जानकारी भी परीक्षा के बाद एनटीए की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

    अधिक जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए अभ्यर्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट www.nta.ac.in और https://exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर नियमित रूप से विजिट कर सकते हैं।