दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न, पीड़िता की हालत देख उड़े पुलिस के होश

पीटीआई, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से यौन शोषण का मामला प्रकाश में आया है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ चार युवकों ने यौन उत्पीड़न किया। वहीं, इस घटना के विरोध में अन्य छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया।

उधर, घटना की सूचना मिलने पर 13 अक्टूबर को पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। पुलिस ने बताया कि छात्रा के लापता होने की सूचना मिलने के बाद एक दिन बाद छात्रा घायल अवस्था में मिली। बताया कि छात्रा के कपड़े भी फटे हुए थे। वहीं, यूनिवर्सिटी ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है।