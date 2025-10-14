Language
    दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न, पीड़िता की हालत देख उड़े पुलिस के होश

    By Kapil Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:28 PM (IST)

    दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के साथ चार युवकों द्वारा यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। छात्रा लापता होने के एक दिन बाद घायल और फटे कपड़ों में मिली। इस घटना के विरोध में अन्य छात्रों ने प्रदर्शन किया, और यूनिवर्सिटी ने भी इसकी निंदा की। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है।

    पीटीआई, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से यौन शोषण का मामला प्रकाश में आया है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ चार युवकों ने यौन उत्पीड़न किया। वहीं, इस घटना के विरोध में अन्य छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया।

    उधर, घटना की सूचना मिलने पर 13 अक्टूबर को पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। पुलिस ने बताया कि छात्रा के लापता होने की सूचना मिलने के बाद एक दिन बाद छात्रा घायल अवस्था में मिली। बताया कि छात्रा के कपड़े भी फटे हुए थे। वहीं, यूनिवर्सिटी ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है।

    बताया गया कि पुलिस को कॉल छात्रा के किसी जानने वाले ने की थी। जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने पीड़ित छात्रा के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की सच्चाई सामने आएगी।