Cyber Crime: क्रेडिट कार्ड से कॉन्स्टेबल के साथ ठगी, बिल देखकर उड़ गए सिपाही के होश
पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में आरपीएफ जवान क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का शिकार हुआ। क्रेडिट कार्ड चालू करने के बहाने उससे दो लाख रुपये की ठगी की गई। साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित जवान ने बताया कि उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और क्रेडिट कार्ड शुरू करने के नाम पर उससे बैंक डिटेल्स मांगी गई, जिसके बाद उसके खाते से पैसे निकाल लिए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में खजूरी खास इलाके में क्रेडिट कार्ड चालू करने का बहाना बनाकर आरपीएफ के जवान से दो लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी से कुछ दिनों पहले ही जवान ने बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया था। जितेंद्र यादव की शिकायत पर उत्तर पूर्वी जिले के साइबर थाने ने केस दर्ज किया है। पुलिस बैंक खातों की पड़ताल करके आरोपियों की पहचान कर रही है।
जितेन्द्र यादव खजूरी खास में रहते हैं। वह आरपीएफ में कॉन्स्टेबल हैं। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित ने बताया कि 16 मई को उनके पास अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक का प्रतिनिधि बताया। उसने पीड़ित से कहा कि वह उनका क्रेडिट कार्ड शुरू करेगा। उसने पीड़ित के नंबर पर एक वेबसाइट का लिंक भेजा और उस लिंक के जरिए पिन जनरेट करने को कहा।
ठग के झांसे में आकर पीड़ित ने बैंक से जुड़ी सारी जानकारियां उस वेबसाइट प शेयर कर दी। इसके बाद फोन काट दिया। जुलाई में पीड़ित के क्रेडिट कार्ड का बिल दो लाख रुपये आया तो उसके होश उड़ गए। पीड़ित ने थाने जाकर शिकायत दी। अब जाकर पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है।
