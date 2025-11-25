दिल्ली के बादली मोड़ ROB में आई दरारें, करीब पांच घंटे तक प्रभावित रहा ट्रैफिक

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी रिंग रोड स्थित बादली मोड़ पर रेलवे ओवरब्रिज सतह में सोमवार की शाम अचानक दरारें आ गई। राहगीरों ने इसकी जानकारी तुरंत यातायात पुलिस व पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दी। सूचना पर पहुंची यातायात पुलिस व पीडब्ल्यूडी कर्मचारी ने पहले सड़क की घेराबंदी की। फिर तुरंत मरम्मत का काम शुरू कराया।

करीब पांच घंटे बाद फिर इस यहां से वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। इस मामले में सड़क सुरक्षा एक्सपर्ट अतुल रणजीत कुमार ने बताया कि अंडरपास निर्माण कार्य के दौरान ऊपर सतह में दरारें आना समान्य प्रक्रिया है। इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को अवगत कराया। जिसके बाद यहां मरम्मत करा दी गई है।