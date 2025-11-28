राबड़ी देवी का विशेष न्यायाधीश पर बड़ा आरोप, याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI और ED से मांगा जवाब
राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ लंबित भ्रष्टाचार के मामलों को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग की है। राबड़ी देवी ने न्यायाधीश पर पक्षपात का आरोप लगाया है। ये मामले जमीन के बदले नौकरी और आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े हैं। अदालत ने अगली सुनवाई 6 दिसंबर को तय की है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की उन याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा, जिनमें उन्होंने अपने खिलाफ लंबित तीन भ्रष्टाचार मामलों को मौजूदा विशेष न्यायाधीश से हटाकर किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग की गई है।
राबड़ी देवी ने अपनी याचिकाओं में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए मामलों के स्थानांतरण की मांग की है।
राबड़ी देवी, जो राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी हैं, के खिलाफ ये तीनों मामले जमीन के बदले नौकरी घोटाला और आईआरसीटीसी घोटाला से जुड़ा हैं।
इनमें से दो की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रही है, जबकि एक मामला सीबीआई के पास है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई छह दिसंबर के लिए तय की है।
