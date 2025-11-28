राबड़ी देवी का विशेष न्यायाधीश पर बड़ा आरोप, याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI और ED से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की उन याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा, जिनमें उन्होंने अपने खिलाफ लंबित तीन भ्रष्टाचार मामलों को मौजूदा विशेष न्यायाधीश से हटाकर किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

