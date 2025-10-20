कड़कड़डूमा कोर्ट ने 500 पेज की जमानत अर्जी को बताया भारी-भरकम, आरोपी की मांग को किया खारिज

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पाक्सो के मामले में एक आरोपित की तरफ से दायर 500 पेज की जमानत अर्जी को कड़कड़डूमा स्थित कोर्ट भारी-भरकम बताते हुए खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार के कोर्ट ने कहा कि इतना अधिक विस्तृत और विशाल आवेदन देख पाना मुश्किल है। कोर्ट ने यह सुझाव दिया है कि अर्जी को संक्षिप्त कर उसे दोबारा दायर किया जा सकता है।



वर्ष 2024 में कल्याणपुरी पुलिस थाने में एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में आरोपित तभी से न्यायिक हिरासत में है। आरोपित की ओर से कोर्ट में 500 पृष्ठों की जमानत अर्जी दायर की गई।