मुख्यमंत्री रेख गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी की अदालत ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट, 1 नवंबर को अगली सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तीस हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी राजेश भाई खिमजी की याचिका पर जेल अधिकारियों से मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। उसने आंखों की समस्या के चलते सिरदर्द से पीड़ित होने के कारण चिकित्सकीय सहायता की गुहार लगाई है।