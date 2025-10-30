मुख्यमंत्री रेख गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी की अदालत ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट, 1 नवंबर को अगली सुनवाई
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट अदालत ने मांगी है। अदालत ने यह जानकारी आरोपी की याचिका पर मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा और आगे की कार्यवाही तय की जाएगी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तीस हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी राजेश भाई खिमजी की याचिका पर जेल अधिकारियों से मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। उसने आंखों की समस्या के चलते सिरदर्द से पीड़ित होने के कारण चिकित्सकीय सहायता की गुहार लगाई है।
अदालत ने आरोपी राजेश भाई खिमजी के खिलाफ आरोपपत्र की प्रति भी उपलब्ध कराई है और मामले को दस्तावेज की जांच के लिए सूचीबद्ध किया है। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को है।
