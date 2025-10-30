Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री रेख गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी की अदालत ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट, 1 नवंबर को अगली सुनवाई

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:08 PM (IST)

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट अदालत ने मांगी है। अदालत ने यह जानकारी आरोपी की याचिका पर मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा और आगे की कार्यवाही तय की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    तीस हजारी कोर्ट में हुआ था सीएम रेखा गुप्ता पर हमला।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तीस हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी राजेश भाई खिमजी की याचिका पर जेल अधिकारियों से मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। उसने आंखों की समस्या के चलते सिरदर्द से पीड़ित होने के कारण चिकित्सकीय सहायता की गुहार लगाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत ने आरोपी राजेश भाई खिमजी के खिलाफ आरोपपत्र की प्रति भी उपलब्ध कराई है और मामले को दस्तावेज की जांच के लिए सूचीबद्ध किया है। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को है।