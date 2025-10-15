दिल्ली AIIMS और उसके डॉक्टरों पर चिकित्सा लापरवाही के आरोप, उपभोक्ता आयोग ने किया खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और उसके डॉक्टरों के खिलाफ चिकित्सा लापरवाही के आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता अपने दावे को पुष्ट करने के लिए कोई ठोस सबूत या विशेषज्ञ की राय देने में विफल रहा।

यह मामला 14 अगस्त, 2018 को एम्स में कान की सर्जरी कराने वाले एक मरीज द्वारा दायर की गई शिकायत से जुड़ा है। मरीज ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन एक प्रशिक्षु डॉक्टर ने वरिष्ठ सर्जन की देखरेख के बिना किया, जिसके परिणामस्वरूप छाती के निचले हिस्से के पास एक कट लग गया।