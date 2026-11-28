संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। कचरे को उपयोगी संसाधन बनाने के लिए रीसाइक्लिंग संयंत्र तो देशभर में बन रहे हैं, लेकिन उनसे तैयार उत्पादों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाला मलबा इसकी बड़ी मिसाल है। यहां प्रतिदिन करीब 6156 टन मलबा निकलता है, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 में केवल 2676.3 टन प्रतिदिन का ही प्रसंस्करण हो पाया। यानी 56.5 प्रतिशत मलबे के वैज्ञानिक निस्तारण का अंतर बना रहा।

नियमित खपत सुनिश्चित करना भी जरूरी भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की नवंबर- 2026 में जारी राष्ट्रीय सर्कुलर इकोनामी फ्रेमवर्क की चौथी रिपोर्ट 'फ्राॅम विजन टू इंप्लीमेंटेशन' के मुताबिक, देश में अब नई नीतियां बनाने से ज्यादा जरूरी मौजूदा नियमों को लागू करना और पुनर्चक्रित सामग्री के लिए बाजार तैयार करना है। रिपोर्ट बताती है कि कचरे से उत्पाद बनाने की क्षमता बढ़ाने के साथ उनकी नियमित खपत सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

दिल्ली में तैयार माल का भी संकट डीपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में निर्माण मलबे के प्रसंस्करण के लिए पांच संयंत्र हैं, जिनकी कुल क्षमता 5150 टन प्रतिदिन है। इनमें चार एमसीडी और एक दिल्ली मेट्रो का संयंत्र है। वर्ष 2024-25 में करीब 12.08 लाख टन मलबे का प्रसंस्करण हुआ, लेकिन इससे बने उत्पादों में से केवल 7.28 लाख टन की ही सरकारी विभागों और निजी खरीदारों ने खपत की। यानी तैयार सामग्री का करीब 60 प्रतिशत ही इस्तेमाल हो पाया।

अलग नीति दस्तावेज भी अब तक तैयार नहीं इन संयंत्रों में कंक्रीट ब्लॉक, ईंटें, रेत और सड़क निर्माण में काम आने वाली सामग्री तैयार होती है। वर्ष 2016 के आदेश में भवन निर्माण में कम से कम दो प्रतिशत, सड़क निर्माण में 10 प्रतिशत और निजी निर्माण के गैर-संरचनात्मक कार्यों में पांच प्रतिशत पुनर्चक्रित सामग्री इस्तेमाल करने का प्रविधान है। इसके बावजूद पूरी खपत नहीं हो रही। दिल्ली में निर्माण एवं विध्वंस कचरे के प्रबंधन के लिए अलग नीति दस्तावेज भी अब तक तैयार नहीं हुआ है।