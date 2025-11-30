Language
    PHOTOS: कनॉट प्लेस को सबसे साफ बनाने का दावा, 'दिल्ली का दिल' अभी भी पीक से लाल!

    By Lokesh Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:46 PM (IST)

    एनडीएमसी द्वारा कनॉट प्लेस को स्वच्छ बनाने के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में सुधार दिखा है, लेकिन लोगों की लापरवाही के कारण कई स्थानों पर अभी भी गंदगी है। दीवारों पर पान के निशान और सड़कों पर कचरा देखा जा सकता है। अधिकारियों ने सफाई व्यवस्था को मजबूत किया है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी एक चुनौती है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के दिल, कनॉट प्लेस को सबसे साफ़ और सबसे व्यवस्थित कमर्शियल सेंटर बनाने के मकसद से NDMC के चल रहे खास सफाई अभियान से कुछ इलाकों में हालात सुधरे हैं, जबकि कई इलाके अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हैं।

    इस रोजाना चलने वाले अभियान का मकसद CP के अंदरूनी और बाहरी सर्किल, गलियों, पार्कों और बाज़ार वाले इलाकों को पूरी तरह से कचरा-मुक्त, धूल-मुक्त और साफ़ रखना है। अधिकारियों का दावा है कि सफ़ाई सिस्टम को मज़बूत किया गया है और हज़ारों आने-जाने वालों को बेहतर माहौल देने के लिए टीमों की तैनाती बढ़ाई गई है। इसके बावजूद, कई इलाकों में गंदगी आसानी से दिख जाती है।

    दैनिक जागरण की जांच में पता चला कि NDMC की टीमें रोज़ाना सफ़ाई कर रही हैं, लेकिन कुछ इलाकों में लोगों की लापरवाही अभियान की रफ़्तार को धीमा कर रही है। कनॉट प्लेस के बाहरी सर्किल के कई हिस्सों में दीवारों पर गुटखे और पान की पीक के निशान साफ़ दिख रहे थे। इसके अलावा, कुछ गलियों में कचरे के छोटे-छोटे ढेर मिले, जिससे पता चलता है कि कचरा तय कूड़ेदानों में डालने के बजाय सड़क किनारे फेंका जा रहा है। यह गंदगी CP के F ब्लॉक और H ब्लॉक में सबसे ज़्यादा दिखी। इसके अलावा, दूसरे ब्लॉक में भी गंदगी बनी हुई है।

    कई दुकानदारों और आने वालों के खुले में कचरा फेंकने की वजह से बदबू और गंदगी की समस्या बनी हुई है। कॉनॉट प्लेस में शॉपिंग करने आईं आयुषी सिंह ने कहा कि रेगुलर सफाई के साथ-साथ लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी ज़रूरी है, ताकि प्रशासन और जनता दोनों सफाई बनाए रखने में बराबर का हिस्सा ले सकें।

    अधिकारियों ने बताया कि इस कैंपेन का मुख्य मकसद कॉनॉट प्लेस को देश के सबसे साफ कमर्शियल सेंटर में से एक बनाना है। इसके लिए सफाई कर्मचारियों की शिफ्ट बढ़ाई गई हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग की सुविधा शुरू की गई है और मार्केट एरिया में और डस्टबिन लगाए गए हैं। इसके बावजूद, लोगों के सहयोग की कमी से सफाई सिस्टम पर असर पड़ रहा है।

    NDMC के मुताबिक, कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कूड़ा फेंकने वालों पर रेगुलर जुर्माना लगाया जा रहा है। आने वाले दिनों में पान की पीक साफ करने का कैंपेन भी और तेज़ी से चलाया जाएगा।