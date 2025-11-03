Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, बांटेगी मास्क

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:13 PM (IST)

    दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और लोगों को मास्क बांटेगी। इस अभियान का उद्देश्य प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में मास्क वितरण और जानकारी साझा करने की योजना बनाई है, ताकि जनता को प्रदूषण से बचाया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मंगलवार को सड़क पर उतरेगी।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के बीच आरोप प्रत्यारोप भी अब तेज हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा सरकार पर प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस मंगलवार को सड़क पर उतरेगी। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि पार्टी के सभी 14 जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा और दिल्ली वासियों को मास्क भी बांटे जाएंगे।

    यादव ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने ’संकल्प पत्र’ (घोषणा पत्र) में संकल्प लिया था कि अगर भाजपा 27 साल बाद सत्ता में आते ही प्रदूषण के पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर को खत्म कर देगी। जबकि आज हालात ये हैं कि दिल्ली के 13 से अधिक जगह जैसे आनंद विहार, वजीरपुर, मंडला आदि में एक्यूआई का स्तर 400 के पार पहुंच रहा है।

    यादव ने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि नगर निगम के हर वार्ड में पानी छिड़कने वाली मशीनों को तैनात करेगी। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अन्य उपायों में प्रमुख चौराहों और सड़कों पर वायु शोधन उपकरण ‘वायु’ को स्थापित करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुना सफाई पर बड़े-बड़े वादे किए लेकिन हजारों करोड़ बर्बाद करने के बावजूद यमुना सफाई नही हुई। 50 प्रतिशत वाहनों को इलेक्ट्रिक या सीएनजी में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना और ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए पौधरोपण करने का वादा किया था। लेकिन लगता है कि सब वादे धुएं में ही धूल धूसरित हो गए।