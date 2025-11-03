दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, बांटेगी मास्क

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के बीच आरोप प्रत्यारोप भी अब तेज हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा सरकार पर प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस मंगलवार को सड़क पर उतरेगी। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि पार्टी के सभी 14 जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा और दिल्ली वासियों को मास्क भी बांटे जाएंगे।



यादव ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने ’संकल्प पत्र’ (घोषणा पत्र) में संकल्प लिया था कि अगर भाजपा 27 साल बाद सत्ता में आते ही प्रदूषण के पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर को खत्म कर देगी। जबकि आज हालात ये हैं कि दिल्ली के 13 से अधिक जगह जैसे आनंद विहार, वजीरपुर, मंडला आदि में एक्यूआई का स्तर 400 के पार पहुंच रहा है।



यादव ने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि नगर निगम के हर वार्ड में पानी छिड़कने वाली मशीनों को तैनात करेगी। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अन्य उपायों में प्रमुख चौराहों और सड़कों पर वायु शोधन उपकरण ‘वायु’ को स्थापित करेगी।