दिल्ली में संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस ने निकाली यात्रा, कार्यकर्ताओं ने लिया संविधान सुरक्षा का संकल्प

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। संविधान दिवस पर कांग्रेस ने बुराड़ी और वजीरपुर विधानसभा में संविधान दिवस यात्रा निकाली। बुराड़ी विधानसभा में संविधान यात्रा शुरु करने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान सुरक्षा संकल्प लिया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने संविधान यात्रा में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संविधान सुरक्षा संकल्प दिलाया।

बुधवार को बुराड़ी में पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि आज देश के अंदर जो माहौल है वो लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुका है। जिसको कमजोर करने की कोशिश भाजपा सरकार लगातार कर रही है। ऐसे समय में आज संविधान दिवस पर हम हर साल संविधान यात्रा निकाल रहे हैं, आज हमने प्रण किया है कि संविधान की रक्षा करेंगे, अपने देश की एकता और अखंडता को कायम रखेंगे।

वोट के अधिकार को नहीं होने देंगे चोरी उन्होंने कहा कि, हम अपने वोट के अधिकार को चोरी नही होने देंगे और संविधान में मिले वोट के अधिकार की रक्षा करने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमने जो संकल्प लिया है उसे हम अपनी आत्मा में उतार कर अपने साथियों को प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान बचेगा तो अधिकार बचेंगे, अधिकार बचेंगे तो लोकतंत्र बचेगा और लोकतंत्र बचेगा तो भारत मजबूत होगा।