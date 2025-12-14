Language
    वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस का रामलीला मैदान में प्रदर्शन, रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी

    By Sanjeev Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:33 PM (IST)

    कांग्रेस पार्टी ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ रामलीला मैदान में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' रैली का आयोजन किया। राहुल गांधी सहित कांग्रेस ...और पढ़ें

    लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने रविवार (14 दिसंबर) को रामलीला मैदान में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' रैली का आयोजन किया है। इस रैली में विभिन्न राज्यों के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होने पहुंचे हैं। इसे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका वाड्रा भी शामिल होंगी। इस मामले को लेकर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी एसआईआर पर भ्रम ना फैलाएं।

    इससे पहले, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग की साठगांठ से मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें भाजपा के खिलाफ एकजुट होना होगा। यादव ने कहा कि ''वोट चोर, गद्दी छोड़'' रैली को सफल बनाने के लिए प्रत्येक बूथ से दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता भाग लेंगे।

    इस रैली के लिए सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और अलग-अलग राज्यों से आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए सुबह के नाश्ते के साथ पानी और चाय का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता अन्य राज्यों से दिल्ली पहुंच रहे है उनके लिए खाने का इंतजाम भी प्रदेश कांग्रेस ने किया है। यादव ने कहा कि कांग्रेस सेवादल के साथ वालेंटियर भी नियुक्त किए हैं ताकि लोगों को असुविधाएं न हो।

    यादव ने कहा कि इस रैली के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया, होर्डिंग, बैनर, तथा पोस्टर पूरी दिल्ली के प्रत्येक ब्लाक कांग्रेस कमेटी के क्षेत्रों में लगवाकर भाजपा की वोट चोरी को पूरी दिल्ली में उजागर किया गया है। यादव ने बताया कि पूरी दिल्ली में लोगों के मोबाइल फोन पर रैली को लेकर वायस मैसेज भी भिजवाए हैं।