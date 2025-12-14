SIR के खिलाफ रामलीला मैदान में आज कांग्रेस करेगी 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली, राहुल गांधी समेत वरिष्ठ नेता करेंगे संबोधन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस रविवार को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली में जहां विभिन्न राज्यों के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग की साठगांठ से मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें भाजपा के खिलाफ एकजुट होना होगा। प्रत्येक बूथ से भाग लेंगे कार्यकर्ता यादव ने कहा कि ''वोट चोर, गद्दी छोड़'' रैली को सफल बनाने के लिए प्रत्येक बूथ से दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस रैली के लिए सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और अलग-अलग राज्यों से आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए सुबह के नाश्ते के साथ पानी और चाय का इंतजाम किया गया है।

उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता अन्य राज्यों से दिल्ली पहुंच रहे है उनके लिए खाने का इंतजाम भी प्रदेश कांग्रेस ने किया है। यादव ने कहा कि कांग्रेस सेवादल के साथ वालेंटियर भी नियुक्त किए हैं ताकि लोगों को असुविधाएं न हो।