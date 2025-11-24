Language
    दिल्ली में निकली रसोई गैस सिलेंडर की शव यात्रा, वादा पूरा न करने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:11 PM (IST)

    दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देवेंद्र यादव के नेतृत्व में मुफ्त सिलेंडर के वादे को पूरा न करने पर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने भाजपा पर चुनावी वादों को जुमला साबित करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर सरकार नहीं जागी तो वे दिल्ली सरकार की शव यात्रा निकालेंगे। उन्होंने पुलिस पर प्रदर्शन रोकने का भी आरोप लगाया।

    बीजेपी के मुफ्त सिलेंडर के वादे को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में सोमवार को रेखा गुप्ता सरकार से मुफ्त सिलेंडर देने के चुनावी वादे को पूरा करने की मांग को लेकर रसोई गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकाली गई। यादव ने कहा कि भाजपा द्वारा चुनाव के समय किए गए किसी भी वादे को अभी तक पूरा नही किया है।

    होली और दिवाली निकलने के बाद भी मुफ्त सिलेंडर देने का भाजपा का वादा पूरी तरह जुमला साबित हो चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भाजपा सरकार नही जागी तो हम दिल्ली सरकार की शव यात्रा भी निकालेंगे। बढ़ती महंगाई के कारण दिल्ली की महिलाएं परेशान है और सिलेंडर के दाम 1000 के पास पहुंच गए है।

    यादव ने यह भी कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए भाजपा की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए सिलेंडर शव यात्रा का कार्यक्रम जंतर मंतर पर करने की अग्रिम सूचना देने के बावजूद पुलिस ने हमें जनता के बीच यह कार्यक्रम करने से रोका गया। जबकि संविधान में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। भाजपा द्वारा पुलिस का इस्तेमाल करने से साफ हो चुका है कि 12 वार्डों में हार का भय भाजपा को डरा रहा है।

    सिलेंडर शव यात्रा में दिल्ली कांग्रेस सह प्रभारी दानिश अबरार, पूर्व मंत्री डा नरेंद्र नाथ, कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, प्रदेश महिला अध्यक्ष पुष्पा सिंह, नगर निगम में पूर्व नेता सदन जितेंद्र कुमार कोचर, जिलाध्यक्ष मोहम्मद उस्मान, इंद्रजीत सिंह, दिनेश कुमार एडवोकेट, मुख्य रुप से मौजूद थे।