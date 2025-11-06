MCD उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने गठित की बूथ स्तरीय टीमें, हर टीम में रहेंगे 5 सदस्य; वोट चोरी पर रखेंगे नजर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। 12 एमसीडी वार्डों में उपचुनाव के मद्देनजर दिल्ली कांग्रेस बूथ प्रबंधन कमेटी ने प्रत्येक बूथ पर पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर इन बूथ स्तरीय टीमों को बूथ प्रबंधन में प्रशिक्षित किया है। कमेटी का कहना है कि ये मतदाता सूची के साथ छेड़छाड़ व वोट चोरी के खिलाफ वार्डों में कड़ी निगरानी रखेंगी।



प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस की बूथ प्रबंधन कमेटी 30 नवंबर को होने वाले एमसीडी उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बूथ स्तर की टीमें पिछले नौ महीनों में भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार द्वारा जनविरोधी शासन और भाजपा के वोट चोरी की साजिश के बारे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए घर-घर जा रही हैं।



यादव ने कहा कि कांग्रेस की बूथ-स्तरीय टीमें मतदाताओं को चुनाव आयोग के साथ मिलकर भाजपा की वोट चोरी के बारे में सतर्क रहने की चेतावनी दे रही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार वे होंगे जो संबंधित वार्डों में जमीन से जुड़े है और वार्ड में अच्छी पहचान और लोगों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं।