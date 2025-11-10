Language
    कांग्रेस ने 12 एमसीडी वार्डों पर उतारे उम्मीदवार, देवेंद्र यादव बोले- उपचुनाव में प्रभावशाली अंतर से मिलेगी जीत

    By Sanjeev Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 12:51 PM (IST)

    कांग्रेस पार्टी ने एमसीडी के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी प्रभावशाली अंतर से जीतेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने और जनता तक पहुंचने का आह्वान किया। यादव ने विश्वास जताया कि कांग्रेस के उम्मीदवार जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएंगे।

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस ने अपने- अपने वार्डों में उम्मीदवारों की लोकप्रियता, पार्टी के विभिन्न पदों पर उनके पिछले प्रदर्शन और सबसे बढ़कर उम्मीदवार की स्वीकार्यता तथा जीत के अवसरों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही नगर निगम वार्डों के उप चुनाव के लिए 12 प्रत्याशियों का चयन किया है।

    उन्होंने कहा कि निगम उपचुनाव में प्रभावशाली अंतर से जीत स्पष्ट दिख रही है और लोग अब कांग्रेस की ओर देख रहे है क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा की चुनाव आयोग के साथ सांठगांठ से वोट चोरी का पर्दाफाश किया है। लोग समझ चुके हैं कि भाजपा वोट चोरी करके जनमत के फैसले को अपने पक्ष कर वोट चोरी करके कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को निगम उपचुनाव में प्रभावशाली अंतर से जीत का भरोसा है।

    यादव ने कहा कि पार्टी ने समाज के विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों को समाज सेवा और पार्टी के कार्यों में उनके ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अवसर दिया है। विशेष रूप से उन लोगों को जो लोगों के हित और कल्याण के लिए कांग्रेस पार्टी की पहल को पेश करके मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपना सर्वस्व पार्टी के लिए देने में विश्वास रखते हैं।

    उन्होंने कहा कि सभी 12 वर्षों वार्डों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत इसलिए भी सुनिश्चित समझी जा रही है क्योंकि दिल्ली में भाजपा सरकार ने पिछले आठ महीनों में अपना एक भी वादा पूरा नही किया और दिल्ली के विकास के लिए घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं किया है। भाजपा सिर्फ आम आदमी पार्टी के 11 वर्षों के कुशासन के भ्रष्ट मॉडल पर चलने का काम कर रही है।