कांग्रेस ने 12 एमसीडी वार्डों पर उतारे उम्मीदवार, देवेंद्र यादव बोले- उपचुनाव में प्रभावशाली अंतर से मिलेगी जीत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस ने अपने- अपने वार्डों में उम्मीदवारों की लोकप्रियता, पार्टी के विभिन्न पदों पर उनके पिछले प्रदर्शन और सबसे बढ़कर उम्मीदवार की स्वीकार्यता तथा जीत के अवसरों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही नगर निगम वार्डों के उप चुनाव के लिए 12 प्रत्याशियों का चयन किया है।

उन्होंने कहा कि निगम उपचुनाव में प्रभावशाली अंतर से जीत स्पष्ट दिख रही है और लोग अब कांग्रेस की ओर देख रहे है क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा की चुनाव आयोग के साथ सांठगांठ से वोट चोरी का पर्दाफाश किया है। लोग समझ चुके हैं कि भाजपा वोट चोरी करके जनमत के फैसले को अपने पक्ष कर वोट चोरी करके कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को निगम उपचुनाव में प्रभावशाली अंतर से जीत का भरोसा है।

यादव ने कहा कि पार्टी ने समाज के विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों को समाज सेवा और पार्टी के कार्यों में उनके ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अवसर दिया है। विशेष रूप से उन लोगों को जो लोगों के हित और कल्याण के लिए कांग्रेस पार्टी की पहल को पेश करके मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपना सर्वस्व पार्टी के लिए देने में विश्वास रखते हैं।