यमुना सफाई के नाम पर बढ़ी दिल्ली सरकार की मुश्किलें, कांग्रेस ने एलजी से कर दी ये बड़ी मांग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर यमुना सफाई परियोजना में आप सरकार के कार्यकाल में हुए घोटाले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 2017 से 2022 के बीच यमुना की सफाई पर 6,856 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद, नदी की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा सरकार, दोनों ने यमुना की सफाई के बड़े-बड़े दावे किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई खास काम नहीं हुआ है। यमुना हमारे लिए आस्था का प्रतीक है और भाजपा तथा आम आदमी पार्टी (आप) ने इसे साफ करने के बड़े-बड़े वादे किए, वोट बटोरे, लेकिन हर मोर्चे पर नाकाम रही हैं।