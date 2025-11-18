Language
    CNG पंप पर मारपीट की घटना CCTV कैमरे में कैद, मैनेजर पर रॉड से हमला करने का आरोप

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 11:10 AM (IST)

    हापुड़ के एक सीएनजी पंप पर एक युवक से अधिक पैसे मांगने पर विवाद हो गया। विरोध करने पर पंप मैनेजर और कर्मचारियों ने युवक के साथ मारपीट की और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित आईजीएल सीएनजी पंप पर रविवार रात उस समय हंगामा हो गया, जब एक युवक से सीएनजी के अधिक रुपये मांगे गए। विरोध करने पर पंप मैनेजर और कर्मचारियों ने पहले तो युवक के साथ गाली-गलौज की और फिर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। पूरी घटना पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला अयोध्यापुरी ने बताया कि रविवार देर रात वह अपनी कार लेकर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित सीएनजी पंप पर पहुंचा। वहां कार में सीएनजी भरने के बाद कर्मचारियों ने तय रेट से ज्यादा रुपये मांगे। इस पर उसने मैनेजर को बुलाकर शिकायत की।

    वहीं, मौके पर आकर मैनेजर ने पंप कर्मचारी थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के फौजी कॉलोनी के चंदन राय को वहां से भगा दिया। इसके बाद मैनेजर ने खुद बाकी कर्मचारियों के साथ मिलकर पीड़ित के साथ मारपीट कर दी। आरोपियों ने रॉड से हमला कर पीड़ित को घायल कर दिया।

    राहुल के अनुसार, हमलावरों में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव लुखराड़ा का अभय कलकल भी शामिल था। पीड़ित ने सबसे पहले डायल-112 पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर नहीं लगा। इसके बाद उसने टी.पी. नगर चौकी पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू किया।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।