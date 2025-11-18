CNG पंप पर मारपीट की घटना CCTV कैमरे में कैद, मैनेजर पर रॉड से हमला करने का आरोप

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित आईजीएल सीएनजी पंप पर रविवार रात उस समय हंगामा हो गया, जब एक युवक से सीएनजी के अधिक रुपये मांगे गए। विरोध करने पर पंप मैनेजर और कर्मचारियों ने पहले तो युवक के साथ गाली-गलौज की और फिर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। पूरी घटना पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला अयोध्यापुरी ने बताया कि रविवार देर रात वह अपनी कार लेकर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित सीएनजी पंप पर पहुंचा। वहां कार में सीएनजी भरने के बाद कर्मचारियों ने तय रेट से ज्यादा रुपये मांगे। इस पर उसने मैनेजर को बुलाकर शिकायत की।

वहीं, मौके पर आकर मैनेजर ने पंप कर्मचारी थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के फौजी कॉलोनी के चंदन राय को वहां से भगा दिया। इसके बाद मैनेजर ने खुद बाकी कर्मचारियों के साथ मिलकर पीड़ित के साथ मारपीट कर दी। आरोपियों ने रॉड से हमला कर पीड़ित को घायल कर दिया।

राहुल के अनुसार, हमलावरों में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव लुखराड़ा का अभय कलकल भी शामिल था। पीड़ित ने सबसे पहले डायल-112 पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर नहीं लगा। इसके बाद उसने टी.पी. नगर चौकी पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू किया।