अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे लियोनेल मेसी, CM रेखा गुप्ता और जय शाह ने किया स्वागत
नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में लियोनेल मेसी के GOAT इंडिया टूर के अंतिम चरण में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। इस कार्यक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में लियोनेल मेसी के GOAT इंडिया टूर के अंतिम चरण में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी के अलावा लुइस सुआरेज और रोद्रिगो डी पॉल भी मौजूद रहे।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इस दौरान आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने मेसी को भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी नंबर 10 और टी20 वर्ल्ड कप मैच की टिकट भेंट की, जिससे स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों में उत्साह की लहर दौड़ गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।