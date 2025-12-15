Language
    अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे लियोनेल मेसी, CM रेखा गुप्ता और जय शाह ने किया स्वागत

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:02 PM (IST)

    दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में लियोनेल मेसी के GOAT इंडिया टूर के अंतिम चरण में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी के अलावा लुइस सुआरेज और रोद्रिगो डी पॉल भी मौजूद रहे।

    इस दौरान आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने मेसी को भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी नंबर 10 और टी20 वर्ल्ड कप मैच की टिकट भेंट की, जिससे स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों में उत्साह की लहर दौड़ गई।