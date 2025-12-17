PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन के बच्चों से CM रेखा गुप्ता का संवाद, शिक्षा-स्वास्थ्य व भावनात्मक जरूरतों की ली जानकारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पीएम केयर्स फार चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत पंजीकृत बच्चों के साथ संवाद किया। दिल्ली सचिवालय में आयोजित यह संवाद कार्यक्रम उन बच्चों के लिए सहयोगात्मक, संरक्षणात्मक और संवेदनशील देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, जिन्होंने कोविड 19 महामारी के दौरान अपने माता पिता, कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक माता पिता को खो दिया है।

बच्चों से ली जानकारी संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से आत्मीयता के साथ बातचीत की तथा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं भावनात्मक आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार इन बच्चों को केवल किसी योजना के लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखती है।



मुख्यमंत्री ने बच्चों को चाकलेट भेंट कर स्नेह व्यक्त किया तथा प्रत्येक बच्चे का उसके संबंधित डीएम से परिचय कराया, ताकि बच्चों को यह भरोसा मिल सके कि प्रशासन हर स्तर पर उनके साथ खड़ा है। इस अवसर पर मंडलायुक्त नीरज सेमवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव रश्मि सिंह, विभाग की निदेशक मिताली नामचूम व सभी जिलाधिकारी सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।

क्या है पीएम केयर्स फार चिल्ड्रन योजना पीएम केयर्स फार चिल्ड्रन योजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 29 मई 2021 को प्रारंभ किया गया था। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने वर्ष 2020 से प्रारंभ हुई कोविड 19 महामारी के दौरान अपने माता पिता, कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक माता पिता को खो दिया।