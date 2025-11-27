पिछली सरकारों का नारा था ‘गरीब को गरीब रहने दो’, CM रेखा गुप्ता ने कहा – अब हर झुग्गीवासी का होगा पक्का मकान

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के बी-ब्लाक में आयोजित झुग्गी–झोपड़ी स्वाभिमान सभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पिछली सरकारें वर्षों तक इन बस्तियों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रहीं, पर मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, पार्क, सड़क, नाली, पक्के मकान कभी उपलब्ध नहीं कराए गए। जबकि, भाजपा विकास की बात करती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हमने झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए अलग से 700 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि लगभग 15 वर्षों से बंद पड़ी नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाएगा, जिसमें गलत लाभार्थियों के कार्ड रद्द कर वास्तविक ज़रूरतमंदों के लिए नए कार्ड बनाए जाएंगे। बंद पड़ी पेंशन योजनाओं को भी दोबारा चालू किया जा रहा है।

पिछली सरकारों का नारा था ‘गरीब को गरीब रहने दो' बुधवार को आयोजित झुग्गी–झोपड़ी स्वाभिमान सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों का नारा था कि ‘गरीब को गरीब रहने दो और उसे डराते रहो’। पिछली सरकारों ने करोड़ों रुपये लगाकर 50 हजार फ्लैट बनाए, लेकिन उन्हें गरीबों को दिया नहीं, जिससे वे टूटकर जर्जर हो गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर ही देशभर में शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, पक्के मकान, मुफ्त राशन और कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं, जिनका लाभ आज करोड़ों गरीबों को मिल रहा है। हर झुग्गीवासी पक्के मकान का हकदार मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली की हर झुग्गी का निवासी अब पक्के मकान का हकदार है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों ने सालों तक तैयार पड़े सरकारी फ्लैटों को गरीबों को न सौंपकर उन्हें जर्जर होने दिया, जबकि आज उनकी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर गरीब परिवार को सम्मान के साथ रहने के लिए पक्का घर मिल सके।