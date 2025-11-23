दिल्ली में 25 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, CM रेखा गुप्ता का एलान; पढ़ें इस दिन का क्या है महत्व

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने नौवें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 25 नवंबर (मंगलवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह जानकारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य नागरिकों को गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान, आध्यात्मिक शिक्षाओं और मानवता एवं धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर प्रदान करना है। बता दें, गुरु तेग बहादुर सिंह सिखों के नौवें गुरु थे। 1675 में, औरंगजेब के आदेश पर ही उन्हें दिल्ली में इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण मार डाला गया था।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन अत्याचार, धार्मिक उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध साहस का एक शाश्वत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब न केवल एक पूजनीय सिख गुरु थे, बल्कि सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के संरक्षक भी थे।मुख्यमंत्री ने कहा, "गुरु तेग बहादुर जी ने भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और यह संदेश दिया कि सत्य और धार्मिकता की रक्षा किसी भी कीमत पर की जानी चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा कि गुरु साहिब की शहादत भारतीय इतिहास में एक अमर अध्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जो लोगों को याद दिलाती है कि सच्ची मानवता दूसरों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करने में निहित है, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का साहस, करुणा, सहिष्णुता, भाईचारे और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश उनकी शहादत के तीन शताब्दियों से भी अधिक समय बाद आज भी अत्यंत प्रासंगिक है।