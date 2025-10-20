Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    CM रेखा गुप्ता ने अनाथ बच्चों संग मनाई दिवाली, बच्चों की मुस्कान को बताया अनमोल उपहार

    By Shashi Thakur Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 06:45 AM (IST)

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तीस हजारी स्थित डीएमआरसी अनाथालय में अनाथ बच्चों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने बच्चों को उपहार दिए और उनके सपनों के बारे में बात की। रेखा गुप्ता ने कहा कि बच्चों की मुस्कान ही उनका सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने दिल्ली सरकार के बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को दोहराया।

    prefferd source google
    Hero Image

    सीएम रेखा गुप्ता ने चिल्ड्रन होम के बच्चों के संग दीवाली मनाई।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इस वर्ष दीपावली से पूर्व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तीस हजारी स्थित डीएमआरसी के अनाथालय पहुंचकर अनाथ मासूमों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया और उन्हें उपहार भेंट कर शुभकामनाएं दीं।

    इस दौरान उन्होंने बच्चों से उनके जीवन, पढ़ाई और भविष्य के सपनों के बारे में जानकारी ली। उनके इस संवेदनशील संवाद से बच्चों के चेहरे पर अनमोल मुस्कान बिखर गई।

    बच्चों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दीपावली केवल मिट्टी के दीये जलाने का नहीं, बल्कि दिलों में स्नेह और आशा की रोशनी फैलाने का पर्व है। मेरे लिए इन बच्चों की मुस्कान ही सबसे बड़ा उपहार है और यही दिल्ली की असली रोशनी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने दिल्ली सरकार के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और स्नेह के सर्वोत्तम वातावरण में पले- बढ़े, ताकि वे भविष्य में देश का नेतृत्व कर सकें।