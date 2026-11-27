राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (आप) की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 12 वर्षों तक दिल्ली में शासन करने वाली इस पार्टी ने विकास के नाम पर केवल खोखले वादे और प्रचार किया, और अब वह पंजाब को भी उसी राह पर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग इस शासन मॉडल का अनुभव कर चुके हैं, जबकि पंजाब की जनता भी सरकार के कामकाज का बारीकी से आकलन कर रही है।

'शीशमहल' और करदाताओं के धन के उपयोग पर सवाल मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल के पूर्व सरकारी आवास का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्लीवासी लंबे समय से उस भव्य निर्माण की सच्चाई देखना चाहते थे और अब पंजाब के लोगों को भी इसे देखना चाहिए ताकि वे आम आदमी पार्टी की प्राथमिकताओं को समझ सकें।

उन्होंने आरोप लगाया कि करदाताओं की कमाई को बुनियादी विकास और जनकल्याण में लगाने के बजाय निजी विलासिता, विज्ञापनों और राजनीतिक प्रचार में खर्च किया गया। उनके मुताबिक, लंबे कार्यकाल के बावजूद दिल्ली की बुनियादी समस्याएं जस की तस रहीं, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा और जन-अपेक्षाएं अधूरी रहीं।

पंजाब के शासन मॉडल पर निशाना पंजाब का संदर्भ देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां के लोगों ने बेहतर शासन, रोजगार और मजबूत जनसुविधाओं की उम्मीद से आप को मौका दिया था, लेकिन सरकार जमीनी समस्याओं को हल करने के बजाय प्रचार और दावों तक सीमित दिखी।

उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व जनता की परेशानियां दूर करना है, न कि सरकारी संसाधनों से अपनी छवि चमकाना। उनके अनुसार, एक ओर दिल्ली का आम नागरिक बुनियादी जरूरतों के लिए जूझता रहा और दूसरी ओर जनता के धन से 'शीशमहल' जैसी विलासिता खड़ी की गई।