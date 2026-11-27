डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की भाजपा सरकार ने जो कहा था, वैसा ही करते हुए शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 'शीशमहल' कहे जाने वाले आलीशान सरकारी आवास को आमजनों के लिए खोल दिया है। अंदर के चकौचौंध और कीमती सामानों को लेकर सोशल मीडिया में बहस हो रही है। इस बीच आवास में बना मंदिर। उसमें रखी तस्वीरों और किताबों का संग्रहण अलग ही सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया में तरह-तरह के दावे किये जा रहे हैं।

6.71 लाख के संगमरमर का मंदिर पहले दिन केजरीवाल के पूर्व आवास का पत्रकारों को दौरा कराया गया। इस बीच वहां सजाई कीमती सामानों ने सबको चौंका दिया। खासकर, शीशमहल के मंदिर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसकी कीमत 6.71 लाख रुपये दर्शायी गई है। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर बारीक नक्काशी और जालीदार डिजाइन से सजा नजर आ रहा है। मंदिर के ऊपरी हिस्से पर कलात्मक मेहराब और खंभे बने हैं, जबकि पिछली दीवार पर धार्मिक चिह्नों वाली गोलाकार आकृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर के भीतर विभिन्न देवी-देवताओं की तस्वीरों वाले फ्रेम और छोटी मूर्तियां रखी हुई हैं।