राज्यों के क्लाइमेट प्लान: अब सिर्फ कागज नहीं, बेहतर बनाने के लिए छह-सूत्रीय सुधार एजेंडा पेश 

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पर्यावरण थिंक टैंक आईफ़ॉरेस्ट (पर्यावरण, स्थिरता और प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच) ने राज्य सरकारों की जलवायु कार्य योजनाओं को कार्य-उन्मुख और परिणाम-आधारित ढाँचों में बदलने के लिए एक छह-सूत्रीय सुधार एजेंडा प्रस्तुत किया है।

यह एजेंडा "जलवायु कार्य ढाँचों को मज़बूत करना: महत्वाकांक्षा को कार्य में बदलना" शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, जो "COP30 प्रस्तावना: राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उप-राष्ट्रीय जलवायु शासन को मज़बूत करना" शीर्षक वाले एक वेबिनार के दौरान जारी की गई।