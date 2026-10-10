दिल्ली में हर तरफ नाकाबंदी, बसों-ट्रेनों की चेकिंग और यात्रियों से पूछताछ; तस्वीरों में देखें राजधानी के हालात
CJP Protest Delhi Updates: दिल्ली में CJP के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस हाई अलर्ट पर है। पूरे शहर ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली पुलिस CJP प्रोटेस्ट को लेकर हाई अलर्ट पर।
बसों, ट्रेनों और यात्रियों की गहन चेकिंग जारी।
जंतर-मंतर क्षेत्र में इंटरनेट सेवा, मेट्रो स्टेशन बंद।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। CJP Protest Delhi Updates: राजधानी दिल्ली में आज शनिवार को CJP के प्रस्तावित प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में जगह-जगह पर नाकाबंदी कर रखी है।
दिल्ली में किसी भी वाहन को चेकिंग के बिना नहीं जाने दिया जा रहा है। साथ ही सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। इतना नहीं ट्रेनों के अंदर भी रेलवे पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।
इंटरनेट सेवा बंद
वहीं, दिल्ली में जंतर-मंतर के चार किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवा और 45 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है। साथ ही 75 ट्रेनें रद कर दी गई है। सड़कों पर बैरिकेडिंग के साथ दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है।
सभी रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग
विभिन्न राज्यों से दिल्ली की तरफ आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों की पड़ोसी राज्यों में सभी रेलवे स्टेशनों पर रोककर चेकिंग की जा रही है। जीआरपी और आरपीएस को कहा गया है कि से संयुक्त रूप से सभी डब्बे में जाकर चेकिंग करें। अगर किसी के दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने की जानकारी मिलती है तो वहीं पर हिरासत में ले लिया जाए।
चार घंटे तक लेट हुईं ट्रेनें
वहीं, चेकिंग की वजह से दिल्ली आने वाली सभी ट्रेनें 2 से 4 घंटे देरी से चल रही है। दिल्ली में सभी रेलवे पुलिस को निर्देश है कि स्टेशन पर ही यात्रियों से पूछताछ करते रहें। जिसके भी प्रदर्शन में आने के बारे में जानकारी मिले उसे तुरंत हिरासत में ले लें। हालांकि, रेलवे पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। सभी डिब्बे और प्लेटफॉर्म पर गहन चेकिंग की जा रही है।
यात्रियों से की जा रही पूछताछ
रेलवे स्टेशनों से बाहर निकलने से पहले यात्रियों से गहन पूछताछ की जा रही है। यही हाल पड़ोसी राज्यों से आने वाली बसों की भी है। जो बस जहां से आती हैं, दिल्ली आने से पहले पड़ोसी राज्यों में ही पुलिस गहन चेकिंग कर रही है। सीमाओं पर हर एक वाहन को रोककर जांच की जा रही है, जिससे अभी से ही जाम लगना शुरू हो गया है।
चेकिंग के बाद दिल्ली में प्रवेश
पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर बीएसएफ व पुलिस के जवान वाहनों की चेकिंग करके दिल्ली में प्रवेश दे रहे हैं। हालांकि, अन्य दिनों के मुलाबले अभी यातायात बहुत कम है। सिर्फ उन वाहनों को बिना चेकिंग के जाने दे रहे हैं। जिसमें महिलाएं व बुज़ुर्ग बैठे हैं।
नई दिल्ली जिले में रहने वाले सभी वीवीआईपी के आवास के बाहर भारी सुरक्षा कर दी गई है। पीएम आवास की तरफ किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। आईपीएस रैंक के अधिकारी गौरव त्रिपाठी अप्सरा बॉर्डर पर वाहनों की जांच कर रहे हैं। कोई संदिग्ध लग रहा है तो उसके कागजात भी देख रहे हैं।
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