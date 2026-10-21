CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका को क्या मिलेगी जमानत? SEM कोर्ट में तीसरी बार पेशी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सौरव दास और आशुतोष रांका के लिए बुधवार का दिन बेहद अहम है। बीते सात दिनों से तिहाड़ जेल में निरूद्ध दोनों की जमानत पर एक बार फिर सुनवाई होने वाली है।

इसके लिए कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच सीजेपी के दोनों सहसंयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका को पेशी के लिए मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लाया गया है। इन दोनों की उक्त कोर्ट में यह तीसरी पेशी है। पिछली दो पेशियों में दोनों की जमानत खारिज कर दी गई थी।