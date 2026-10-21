'आप Gen Z नहीं हैं और CJP का मकसद भी बदल गया...', विदेशों में हिंसा का जिक्र; HC ने सौरव-अशुतोष को फटकारा

मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि यह सौरव व आशुतोष द्वारा की गई दूसरी घटना है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने वास्तव में एक बॉन्ड तोड़ा है। आप बैरिकेड तोड़ने वाले हैं। अदालत ने कहा कि जब यह मामला आज ही आ रहा है, तो यहां भागकर आने की क्या जरूरत है? साथ ही, अगर यह एक ऐसा आदेश है जिस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, तो क्या आपके लिए बेहतर नहीं होगा कि आप इसे वापस ले लें और देखें कि दोपहर दो बजे एसईएम के समक्ष क्या होता है, और फिर कानून के तहत आपके पास क्या विकल्प मौजूद हैं, इस पर विचार करें?