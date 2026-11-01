'सड़कों पर साथ लेकिन मंच से नदारद', रामलीला मैदान में नजर नहीं आई CJP; सिर्फ दूरी या सियासी मजबूरी?

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। पिछले महीने दिल्ली की सड़कों पर आंदोलनों और नारों के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाला आइएनडीआइए और जेन-जी का नेतृत्व करने का दावा करने वाली काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) वोट चोरी के आरोपों को लेकर साथ दिखे थे।

तब लगा था कि मोदी सरकार के खिलाफ दोहरा वार सुनियोजित है। निषेधाज्ञा के उल्लंघन में सीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने खुलकर आलोचना भी की। लेकिन इस कथित गठबंधन की तस्वीर रविवार को रामलीला मैदान में बदल गई।

इंडिया गठबंधन की रैली से सीजेपी नदारद आइएनडीआइए की रैली में सीजेपी न मंच पर थी, न भीड़ में। उसे आमंत्रित करने की जरूरत भी नहीं समझी गई। सीजेपी के कुछ नेता रैली का माहौल देखने पहुंचे, लेकिन मंच से किसी ने उनकी पहचान नहीं की। शक्ति प्रदर्शन के दौरान न सीजेपी का झंडा-बैनर दिखा, न किसी नेता ने दल या उसके नेतृत्व का जिक्र किया।

सीजेपी को नहीं मिला न्योता सीजेपी से जुड़े लोगों के अनुसार, पार्टी को रैली का आमंत्रण नहीं भेजा गया था। रैली से एक दिन पहले संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा था कि पार्टी जनहित के मुद्दों और सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सैद्धांतिक समर्थन करती है, लेकिन वह किसी की पिछलग्गू नहीं है।

उन्होंने सीजेपी को स्वतंत्र और तटस्थ मंच बताते हुए कहा कि वह अपनी अलग राजनीतिक पहचान से समझौता नहीं करना चाहती। क्या है राजनीतिज्ञों की राय? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस सीजेपी के साथ दिखकर उसकी राजनीतिक हैसियत बढ़ाना नहीं चाहती। खासकर राहुल गांधी एक और आम आदमी पार्टी पैदा नहीं करना चाहते, जो कांग्रेस की राजनीतिक जमीन छीन ले। आप ने कांग्रेस से दिल्ली और फिर पंजाब छीना।