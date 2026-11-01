दिल्ली में भव्य कुमकुमार्चन महायज्ञ संपन्न, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी बोले- राष्ट्र के लिए मिलकर करना होगा काम

डिडिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सिविल लाइंस स्थित धर्मसंघ महाविद्यालय में देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के संरक्षण में पांच दिवसीय श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का भव्य पूर्णाहुति समारोह संपन्न हुआ।

काशी और दक्षिण भारत के विद्वान आचार्यों की उपस्थिति में श्री ललिता सहस्रनाम के मंत्रों का एक करोड़ बार पाठ और कुमकुम से देश की प्रगति, विश्व शांति और गरीब कल्याण के उद्देश्य से अर्चन हुआ। हजारों सुहासिनी महिलाएं, भक्त और श्रद्धालुओं ने पूरे विधि-विधान से पांच दिनों तक अर्चन किया।

पूर्णाहुति समारोह का शुभारंभ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम कविंदर गुप्ता और प्रसार भारती के सदस्य राजीव भारद्वाज ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। राष्ट्र के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि भारत की उन्नति का मार्ग वर्ष 2014 के बाद प्रशस्त हुआ, इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि सनातन में सबका सम्मान है। राष्ट्र उत्थान के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। माता ललिता त्रिपुर सुंदरी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शक्तिवर्धन हेतु प्रार्थना करता हूं।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा सनातन धर्म की जय हो। उन्होंने कहा कि स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्र उत्थान के संकल्प को साकार करने के लिए श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का उदय हुआ है।

सनातन धर्म का दुनिया में डंका भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गरीटा ने कहा की सनातन धर्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हमारी सरकार गरीब वर्ग के उत्थान हेतु काम कर रही है। प्रसार भारती के सदस्य राजीव भारद्वाज ने भारत माता प्रथम बताया। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि नई पीढ़ी को सनातन धर्म के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है।

भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा की भारत आस्था का देश है। श्री सिग्रीवाल ने कहा की भारत 2047 के पहले विश्व शक्ति बनके उभरेगा। विदेशी ताकतें कर रही नौजवानों को भटकाने का षड्यंत्र युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें भारत के अंदर नौजवानों को भटकाने का षड्यंत्र कर रही हैं, लेकिन देश की युवा शक्ति पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खड़ी है।