    दिल्ली: बारात में नोट लूटने पर CISF जवान ने किशोर को मारी गोली, बिना दुल्हन के ही लौटी बारात

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:28 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में बारात में नोट लूटने के दौरान एक CISF जवान ने 14 वर्षीय साहिल को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी, दूल्हे का मामा का बेटा था और छुट्टी पर आया था। पुलिस ने उसे इटावा से गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। 

    Hero Image

    शादी में नोट लूटने पर CISF जवान ने किशोर को गोली मारी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ईस्ट दिल्ली। शनिवार रात मानसरोवर पार्क थाने के पास एक 14 साल का नाबालिग बारात में नोट छीनने लगा। इससे गुस्साए बारात में शामिल CISF के एक जवान ने नाबालिग के सिर में पिस्टल से गोली मार दी। आरोपी मौके से फरार हो गया। नाबालिग को गंभीर हालत में डॉ. हेडगेवार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान साहिल के रूप में हुई है। मानसरोवर पार्क थाने ने हत्या और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।

    

    पुलिस ने आरोपी को रविवार सुबह उत्तर प्रदेश के इटावा के भरथना गांव में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान दूल्हे के मामा के बेटे मदन गोपाल तिवारी के रूप में हुई है। उसने शादी समारोह में शामिल होने के लिए CISF से छुट्टी ली थी। आरोपी कानपुर में पोस्टेड है। साहिल अपने परिवार के साथ नाथू कॉलोनी की झुग्गियों में रहता था। परिवार में उसके माता-पिता और दो भाई हैं। उसके पिता सिराजुद्दीन मजदूरी करते हैं।

    उन्होंने बताया कि उनका बेटा पढ़ाई नहीं करता था। शनिवार रात वह अपने छोटे भाई और दोस्तों के साथ मानसरोवर पार्क गया था। रात करीब 10:30 बजे उसका छोटा बेटा दौड़ता हुआ घर आया। उसने बताया कि कम्युनिटी हॉल मानसरोवर पार्क पुलिस स्टेशन के पास है। बारात की घुड़चढ़ी हो रही थी। बारात में लोग नाच रहे थे और नोट लूट रहे थे।

    साहिल ने नोट लूटने की कोशिश की। आरोप है कि एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। उसने पहले उसकी पिटाई की, फिर जेब से पिस्तौल निकालकर कनपटी में गोली मार दी। जब परिवार वाले मौके पर पहुंचे तो साहिल खून से लथपथ था।

    बॉडी बाहर ही रही, पालकी नहीं उठाई गई

    शनिवार रात सुल्तानपुरी से बारात मानसरोवर पार्क पहुंची। बारात में लोग नाच-गा रहे थे, हंस रहे थे। ढोल बज रहे थे और लोग नोट लूट रहे थे। बारात कम्युनिटी हॉल के गेट पर थी। दुल्हन का परिवार उनके स्वागत के लिए खड़ा था। उसी समय एक नाबालिग को गोली लग गई। गोली चलते ही अफरा-तफरी मच गई।

    पुलिस स्टेशन कुछ ही कदम दूर था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता को शादी के दरवाजे पर ही हिरासत में ले लिया। नाबालिग की हत्या के कारण शादी नहीं हो सकी। बारात को वापस लौटना पड़ा। दुल्हन की पालकी नहीं उठाई जा सकी।

    दूल्हे ने पुलिस को आरोपी का नाम बताया

    साहिल को गोली लगते ही आरोपी मौके से भाग गया। जब पुलिस पहुंची तो आरोपी वहां नहीं था। दूल्हे और उसके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। दूल्हे ने पुलिस को बताया कि उसके मामा के बेटे मदन गोपाल तिवारी ने नाबालिग को गोली मारी है। वे इटावा में रहते हैं। फिर पुलिस ने उससे आरोपी का मोबाइल नंबर लिया और टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल करके उसका रास्ता पता किया, तो पता चला कि वह इटावा में है। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वारदात में इस्तेमाल पिस्टल बरामद कर ली।

    दूल्हे के मामा के बेटे ने यह वारदात की है। पुलिस ने उसे इटावा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि पता चल सके कि इसमें कोई और शामिल था या नहीं। आरोपी CISF में तैनात है। उसके पास से मिली पिस्टल के लाइसेंस की जांच की जा रही है, ताकि पता चल सके कि वह असली है या नकली। उसने शराब के नशे में यह जुर्म किया। जुर्म के बाद वह कार से दिल्ली से इटावा भाग गया।

    -प्रशांत गौतम, शाहदरा डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस।