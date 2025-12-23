राजधानी में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर, चर्च और बाजारों में रौनक बढ़ी; लोगों में उत्साह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में क्रिसमस का जादू छाने लगा है। सर्द हवाओं के बीच गिरजाघरों की भव्य सजावट और बाजारों में खरीदारी की रौनक बढ़ने लगी है। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस पवित्र पर्व की तैयारियां तेज है, जहां ईसाई समुदाय के साथ-साथ अन्य धर्मों के लोग भी उत्साह में शामिल हो रहे हैं।

दिल्ली के प्रतिष्ठित गिरजाघरों में सजावट का कार्य अंतिम चरणों में है। सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल में विशाल क्रिसमस ट्री को रंग-बिरंगी लाइट्स, गोल्डन स्टार्स और सफेद झालरों से सजाया जा रहा है। चर्च के अंदर मोमबत्तियों की रोशनी और फूलों की मालाओं से आध्यात्मिक माहौल दिया जा रहा है।

जहां मिडनाइट मास और कैरल सिंगिंग की अभ्यास चल रहा है। जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इसी तरह, प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित झांकियों का भी निर्माण किया जा रहा है। जगमगा उठे चर्च अपनी ऐतिहासिकता के लिए पहचाने जाने वाले कश्मीरी गेट स्थित सेंट स्टीफंस चर्च में पारंपरिक सजावट के साथ आधुनिक लाइटिंग का संगम देखने को मिल रहा है। चर्च के गुंबद पर चमकते स्टार और दीवारों पर होली सीन की पेंटिंग्स आकर्षण के केंद्र में हैं। इसी तरह, सेंट जेम्स चर्च में सजावट खास है।

इसी तरह, सदर बाजार, करोल बाग, खान मार्केट और कनाट प्लेस में क्रिसमस ट्री, सांता कैप, गिफ्ट रैपर्स, केक और सजावटी सामानों की खरीदारी के लिए लोग उमड़ रहे हैं। सदर बाजार में सस्ते दामों पर बल्ब, स्टार्स और सजावटी पेड़ बिक रहे हैं, जिससे मध्यम वर्ग के लोग खरीदारी कर रहे हैं। लोग छह से आठ फीट के साथ ही तीन फीट के क्रिसमस ट्री की खरीदारी कर रहे हैं। बच्चों में क्रिसमस ड्रेस, टोपी व शांता क्लाज की सफेद डाढ़ी की मांग है।

इसके साथ ही जगह-जगह क्रिसमस मेले का भी आयेाजन किया गया है। जिसमें हाथ से बने उत्पाद, क्रिसमस कार्ड और पर्यावरण हितैषी सजावटी सामान बिक रहे हैं। इसी तरह, विभिन्न माल व बाजारों में सजावट के साथ दुकानों को भी सजाया गया है। दुकानों पर क्रिसमस केक की भी बड़ी मांग है। विभिन्न कार्यक्रमों में लाइव बैंड प्रस्तुति भी खास है।

विहिप ने की हिंदुओं से क्रिसमस से दूरी बनाने की अपील विहिप ने सार्वजनिक पत्र लिखकर हिंदुओं से क्रिसमस से दूरी बनाने की अपील की है। विहिप दिल्ली के मंत्री सुरेंद्र गुप्ता के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में संगठित रूप से धर्म परिवर्तन के प्रयास लंबे समय से सक्रिय हैं।