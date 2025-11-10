Language
    दिल्ली में 6 साल के बच्चे का अपहरण, फिर रेलवे लाइन के पास ऐसी हालत मिला; देखकर उड़े परिजनों के होश

    By Dharmendra Yadav Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:54 PM (IST)

    बाहरी दिल्ली के सुभाष प्लेस इलाके से छह साल के बच्चे का अपहरण हुआ। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए बच्चे को शकूर बस्ती रेलवे लाइन के पास से घायल अवस्था में बरामद किया और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बच्चे के परिवार को जानता था और पुरानी रंजिश के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उसे छुट्टी मिल गई।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में सुभाष प्लेस थाना क्षेत्र से छह साल के बच्चे के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कुछ घंटे बाद बच्चे को शकूर बस्ती रेलवे लाइन के पास झाड़ियों से घायलावस्था में बरामद किया।

    बताया जाता है कि मुंह पर कपड़ा बांध कर अपह्रर्ता ने बच्चे की पिटाई की गई। बाद में पुलिस ने अपह्रर्ता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि अपह्रर्ता बच्चे के स्वजन को पहले से जानता है। किसी बात को लेकर स्वजन से रंजिश के चलते उसने बच्चे का अपहरण किया।

    उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि चार नवंबर को तड़के 3:18 बजे छह वर्षीय बच्चे के अपहरण की सूचना सुभाष प्लेस थाना पुलिस को मिली। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में बताया कि उसका छह वर्षीय बेटा तीन नवंबर शाम लगभग सात बजे पास की दुकान पर गया था और अभी तक घर नहीं लौटा।

    उन्हें शक है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्चे का अपहरण कर लिया। इसके बाद सुभाष प्लेस थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर तेजपाल सिंह की अगुवाई और एसीपी सृष्टि भट्ट की देखरेख में टीम गठित की। पुलिस ने क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। आसपास की दुकानों एवं गलियों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और बच्चे की तस्वीरें स्थानीय स्टाफ एवं आस-पास के थानों में प्रसारित की गईं। तलाशी के दौरान बच्चा घायल अवस्था में रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में मिला। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में बच्चे को छुट्टी मिल गई।

    जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि तकनीकी निगरानी एवं खुफिया सूचना के आधार पर आरोपित को शकूर बस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित का नाम मोहम्मद सामेम उर्फ बिथरा निवासी शकूर बस्ती, पंजाबी बाग के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान आरोपित ने स्वीकार किया कि उसने व्यक्तिगत रंजिश के कारण बच्चे का अपहरण कर उस पर हमला किया।