जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। विकासपुरी के इंदिरा कैंप नंबर-4 स्थित डीडीए मार्केट कांप्लेक्स में बिजली ट्रांसफॉर्मर की चपेट में आने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान आशीष रंजन के रूप में हुई है। उसका परिवार मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है।

ट्रांसफॉर्मर के पीछे छिपने गया था आशीष आशीष के पिता अवधेश पेशे से श्रमिक हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार शाम करीब छह बजे आशीष दोस्तों के साथ मार्केट परिसर में लुका-छिपी खेल रहा था। इसी दौरान वह छिपने के लिए ट्रांसफॉर्मर के पीछे चला गया और करंट की चपेट में आ गया।

खुले पड़े ट्रांसफॉर्मर के आसपास लटके थे तार स्थानीय लोगों के अनुसार, ट्रांसफॉर्मर के आसपास का हिस्सा लंबे समय से खुला पड़ा था। बिजली के नंगे तार भी लटके थे। अंधेरे में आशीष को ट्रांसफॉर्मर के पीछे की जगह प्लाईबोर्ड जैसी दिखाई दी और वह वहां छिपने चला गया।

जब काफी देर तक आशीष नहीं मिला तो दोस्तों ने उसे तलाशना शुरू किया। इस दौरान वह ट्रांसफॉर्मर के पास बेसुध पड़ा मिला। बच्चों ने तुरंत उसके घर वालों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को बुलाया गया।