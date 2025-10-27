Chhath Puja: दिल्ली में भव्यता और सुरक्षा के साथ सजे यमुना घाट, CM सहित कई BJP नेता करेंगे पूजा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार सहित भाजपा के नेता पिछले कई दिनों से छठ पूजा के आयोजन की तैयारी कर रहे थे। छठ घाटों के निरीक्षण के साथ ही अन्य आवश्यक व्यवस्था में जुटे हुए थे। सोमवार को अस्तचलगामी सूर्य के अर्घ्य देने के लिए छठ घाट पर भी पहुंचेंगे।

भाजपा सरकार ने यमुना किनारे छठ पूजा पर लगी रोक को हटाने के साथ ही नदी किनारे 17 घाटों की व्यवस्था की है। इसमें सोनिया विहार का घाट लगभग ढाई किलोमीटर लंबा है। इसी तरह से अन्य घाट भी 500 मीटर से लेकर डेढ़ किलोमीटर तक लंबे बनाए गए हैं। इसके साथ ही शहर के अंदर लगभग 1500 छठ घाट बनाए गए हैं।