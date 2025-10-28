'पिछली सरकार में छठ पूजा के लिए कृत्रिम घाटों पर भटकते थे पूर्वांचल के भाई-बहन', CM रेखा गुप्ता ने AAP पर बोला हमला 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईटीओ घाट पर मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मईया से दिल्ली की खुशहाली की प्रार्थना की। साथ ही पिछली केजरीवाल सरकार में बदहाली पर उसे आड़े हाथ लिया।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष तक पूर्वांचल के भाई बहन गली मोहल्ले में कृत्रिम घाटों पर छठ पूजा के लिए भटकते थे, इस बार यमुना घाट किनारे यमुना के जल में खड़े होकर सूर्यनारायण को अर्घ्य दे रहे हैं। दिल्ली सीएम ने आगे कहा कि दिल्ली में छठ आयोजनों की चर्चा आज पूरे देश में है। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने सीएम से पूरे पर्व प्रबंधन के लिए तथा यमुना में बेहतर पानी के लिए सराहना की।

मुख्यमंत्री ने छठी मईया से प्रार्थना करते हुए कहा कि वर्षों से दिल्ली मुरझाई हुई थी वर्षों से दिल्ली तकलीफ में थी। छठी मैया दिल्ली के खुशी के दिन लौटा दें। सबके चेहरे पर मुस्कान ला दें। देश को विकसित राष्ट्र के साथ दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने का आशीर्वाद दें।

इस मौके पर उनके साथ दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा व कपिल मिश्रा भी रहे। लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने विधायक अभय वर्मा की पत्नी के साथ छठ की पूजा अर्चना की।