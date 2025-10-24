नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा की भीड़, दो दिनों में साढ़े तीन लाख अनारक्षित यात्रियों ने की यात्रा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ‘यात्रीगण कृपा ध्यान दें, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करें। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 16 और शिवगंगा प्लेटफार्म नंबर 12 पर लग गई है। जनरल कोच के दो डिब्बे आगे की तरफ इंजन के बाद तथा दो डिब्बे पीछे की तरफ गार्ड के डिब्बे से पहले लगे हैं। जीआरपी-आरपीएफ के साथ रेलवे सहयोगी इस बात का ध्यान दें कि कोई भी यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करें और धक्का मुक्की या भगदड़ जैसी स्थिति न बनने पाए।’

गुरुवार को छठ के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ के प्रबंधन के लिए रेल प्रशासन ‘राउंड-द-क्लॉक’ सक्रिय था और लगातार इस तरह की उद्घोषणा कर यात्रियों और सुरक्षाकर्मियों को सचेत कर रहा था।

छठ पूजा के अवसर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। इन्हें संभालने के लिए रेल प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए थे। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली ट्रेनों में जगह पाना लगभग असंभव हो गया था।

रेलवे के अनुसार, सुबह से रात तक स्टेशन पर करीब सात लाख मोबाइल डिवाइस सक्रिय रहने का आंकड़ा मिला, यह सामान्य दिनों की तुलना में चार गुना अधिक है। भीड़ का दबाव और ट्रेनों की स्थिति संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, शिव गंगा, वैशाली, स्वतंत्रता सेनानी और मगध एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में यात्रियों की संख्या इतनी अधिक थी कि प्लेटफार्म नंबर 12 और 16 पर पैर रखने की जगह नहीं थी।

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने बैरिकेड लगाकर क्रमवार प्रवेश की व्यवस्था की। जनरल कोच की मांग को देखते हुए रेलवे ने इन ट्रेनों में दो-दो अतिरिक्त डिब्बे जोड़े, जो इंजन के ठीक बाद और गार्ड के डिब्बे से पहले लगाए गए। इस कदम से भीड़ के दबाव को कुछ हद तक कम करने में मदद मिली।

रेलवे की तैयारियां और सुरक्षा उपाय रेलवे प्रशासन ने इस भीड़ को संभालने के लिए व्यापक इंतजाम किए। स्टेशन पर अतिरिक्त रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) और जीआरपी के जवानों को तैनात किया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए, जहां पानी, मेडिकल सहायता और सीटिंग की व्यवस्था उपलब्ध थी।

लाउडस्पीकर और अनाउंसमेंट बूथों के जरिए लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करें। रेलवे ने यह भी सुनिश्चित किया कि धक्का-मुक्की या भगदड़ जैसी अव्यवस्थित स्थिति न बने। तकनीक का सहारा रेलवे ने भीड़ का अनुमान लगाने और निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक व एआइ का सहारा लिया। मोबाइल और वाई-फाई डाटा के आधार पर दिनभर करीब सात लाख डिवाइस सक्रिय पाए गए। यह आंकड़ा सामान्य दिनों की तुलना में चार गुना वृद्धि को दर्शाता है।

रेलवे ने समय-समय पर इस डाटा का विश्लेषण कर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कदम उठाए। स्टेशन परिसर में यात्रियों की संख्या को प्रबंधित करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को भी तैनात किया गया था। यात्रियों का उत्साह और छठ की तैयारी स्टेशन पर छठ पूजा की तैयारियों का उत्साह साफ दिख रहा था। यात्री पूजा सामग्री, उपहार और अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ ट्रेन का इंतजार करते नजर आए। बच्चों के चेहरों पर उत्साह और बड़ों में घर लौटने की खुशी साफ झलक रही थी। यह दृश्य छठ पूजा के सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व को रेखांकित कर रहा था।

21 और 22 अक्टूबर को कुल करीब साढ़े तीन लाख अनारक्षित टिकट धारकों ने की यात्रा उत्तर रेलवे ने छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली के प्रमुख स्टेशन पर व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थायी होल्डिंग एरिया के साथ नई दिल्ली व आनंद विहार टर्मिनल पर यात्रियों के लिए अस्थायी टेंट लगाए गए थे।

इनमें यूटीएस टिकट काउंटर, शौचालय, एटीवीएम, खानपान स्टाल, सहायता बूथ आदि की सुविधा दी गई है। यहां रेलकर्मी यात्रियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली मंडल के चिकित्सा विभाग ने नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन, शकूरबस्ती और गाजियाबाद स्टेशनों पर प्राथमिक चिकित्सा बूथ स्थापित किए हैं, जहां 24 घंटे एम्बुलेंस और चिकित्सकों को तैनात किया गया है।

16 से 21 अक्टूबर तक 634 से अधिक यात्रियों को चिकित्सा सहायता मिली। 21 अक्टूबर को 1,69,986 और 22 अक्टूबर को 1,71,753 अनारक्षित यात्रियों ने यात्रा की। यह पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 5.62 और 7.01 प्रतिशत अधिक है।