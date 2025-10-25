Chhath Puja 2025: नहाय-खाय से छठ महापर्व का शुभारंभ, पूर्वी दिल्ली में अर्घ के लिए 70 घाट तैयार

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। नहाय खाय के साथ शनिवार से महापर्व छठ की शुरुआत हो गई। यमुनापार में छठ की भव्यता नजर आने लगी है। छठी मैया के गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। छठ के लिए बाजार सज गए हैं। इस त्योहार को लेकर पूर्वांचल के लोग बहुत उत्साहित हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यमुनापार में पूजा के लिए 70 घाट तैयार कर दिए गए हैं। छठ को लेकर लोगों ने विशेष तैयारियां की हैं। कई छठ समितियां सूर्य को अर्घ्य देने वाली व्रतियों को भगवान भास्कर की उपासना के लिए दूध वितरित करेंगी। छठ का विशेष प्रसाद ठेकुआ भी लोगाें को बांटा जाएगा।

कद्दू (लौकी) की सब्जी का प्रसाद किशन कुंज निवासी सुशीला ने बताया कि शनिवार को नहाय खाय है। छठ व्रती देर शाम को अरवा चावल का भात, चने की दाल और कद्दू (लौकी) की सब्जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद परिवार के बाकी सदस्य उस प्रसाद को खाएंगे। इसके बाद महिलाएं खरना की तैयारी में जुट जाएंगी।

खरना के लिए गेहूं धोकर सुखाया और मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाया जाएगा। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। सोमवार को सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। व्रती चार दिन बिल्कुल सात्विक जीवन जीएंगे और सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे।

कोंडली नहर में प्रशासन ने छठ घाट बनाएं हैं। लेकिन नहर में पानी नहीं है। उम्मीद है शनिवार शाम को उत्तर प्रदेश से नहर में पानी छोड़ा जाएगा। सूप-दउरा, पूजन सामग्री से लेकर फलों की हुई खरीदारी छठ पूजा के लिए बाजार सज गए हैं। बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। सोनिया विहार, खिचड़ीपुर, दिलशाद गार्डन, कृष्णा नगर, शाहदरा, लक्ष्मी नगर, मंडावली, काेंडली में छठ बाजार लग गए हैं।