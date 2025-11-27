चांदनी महल उपचुनाव: आप के लिए बागी विधायक से चुनौती! शोएब इकबाल के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें

निहाल सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उपचुनाव को लेकर पॉलिटिकल सरगर्मी बढ़ गई है। चांदनी महल सीट मटिया महल असेंबली इलाके में आती है। उपचुनाव की वोटिंग से पहले, AAP के पुराने MLA शोएब इकबाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके बेटे और मौजूदा MLA आले मोहम्मद इकबाल ने भी पार्टी छोड़ दी है। अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए आले मोहम्मद इकबाल ने सिर्फ़ अपनी असेंबली मेंबरशिप बचाने के लिए इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि अपने विचारों और कामों से सीधे पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं।

मटिया महल में पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए कैंपेन करने के बजाय, वह अपने पिता के बगावत वाले कैंडिडेट का सपोर्ट और कैंपेन कर रहे हैं। इलाके में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए AAP ने अपने पुराने MLA आसिम अहमद खान को फिर से टिकट दिया है, जो AAP से निकाले जाने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

इस घटना ने चांदनी महल वार्ड के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। क्योंकि यह चुनाव अब AAP और लोकल MLA आले मोहम्मद इकबाल के वजूद का मुकाबला बन गया है। इस उपचुनाव के नतीजे इस इलाके की पॉलिटिकल दिशा तय करेंगे। आले मोहम्मद इकबाल के पिता शोएब इकबाल मटिया महल विधानसभा सीट से सात चुनाव लड़ चुके हैं, और अक्सर अलग-अलग चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं।

1993 में जब दिल्ली विधानसभा बनी, तो उन्होंने पहला और दूसरा चुनाव जनता दल के टिकट पर जीता, जबकि 2003 का चुनाव जनता दल (सेक्युलर) से, 2008 का चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी से, 2013 का चुनाव जेडीयू के टिकट पर और 2015 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा। शोएब इस चुनाव में हार गए, लेकिन 2020 में वे AAP में शामिल हो गए और यहां से MLA बन गए।

उनके बेटे भी पहले कांग्रेस के टिकट पर पार्षद रहे और फिर AAP में शामिल हो गए। अब जब उन्होंने 2025 का विधानसभा चुनाव AAP के निशान पर लड़ा, तो वे दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते। हालांकि, AAP द्वारा उनके पसंदीदा उम्मीदवार न दिए जाने के कारण उनके पिता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आले मोहम्मद इकबाल खुद बागी तेवर दिखा रहे हैं।