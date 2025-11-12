Delhi Blast: चांदनी चौक शोक में डूबा, कभी चहल-पहल वाला बाजार अब क्यों वीरान?

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। सुभाष मार्ग पर, जहाँ आम दिनों में जाम लगा रहता है, लगातार दूसरे दिन भी यातायात प्रतिबंधित रहा। सुरक्षाकर्मियों ने लाल किले के आसपास के पूरे इलाके, जिसमें सड़क भी शामिल है, की घेराबंदी कर दी है। घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई है और बाकी सड़क साफ़ कर दी गई है, लेकिन फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज पर बिखरे सामान, कूड़ा और जूते इस त्रासदी की भयावहता को बयां करते हैं। सुभाष मार्ग पर एक तरफ लोथियन चौक और दूसरी तरफ परेड ग्राउंड पार्किंग से बैरिकेडिंग करके यातायात रोक दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जांच एजेंसियाँ बम विस्फोट स्थल पर अपनी जाँच जारी रखे हुए हैं, जबकि चारों ओर भय, निराशा और अपनों को खोने का दर्द व्याप्त है। लाल जैन मंदिर भी चुपचाप यह सब देख रहा है, खून के आँसू बहा रहा है।

गौरी शंकर मंदिर में घंटियाँ बज रही हैं और पुजारी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोई भक्त नहीं है। जो थोड़े-बहुत लोग आते हैं, वे भक्ति और उत्साह से नहीं, बल्कि पीड़ा से भरे होते हैं। शीशगंज गुरुद्वारा भी इसी पीड़ा का अनुभव करता है।

कभी चहल-पहल से भरा रहने वाला चांदनी चौक आज शोक में डूबा हुआ है। मुख्य सड़क पर कुछ दुकानें खुली हैं, तो ज़्यादातर बंद हैं। चर्चा का विषय सिर्फ़ आतंकवादी हमला है। दिल्ली पुलिस ने चांदनी चौक से लाल किले तक के रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी है, जिससे यातायात बाधित हो गया है।

मंगलवार को रेहड़ी-पटरी वालों का अतिक्रमण हटा दिया गया। इसके बजाय, दिल्ली-एनसीआर के लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, आतंकवादी हमले पर दुख व्यक्त कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच, दूसरे राज्यों से आए पर्यटकों और खरीदारों ने अपनी निराशा व्यक्त की और लाल किले को देखे या खरीदारी किए बिना निराश होकर लौट गए। कुछ लोग यह भी दावा करते हुए पहुँच रहे थे कि विस्फोट के बाद उनके प्रियजन लापता हो गए हैं।

मुख्य सड़क के बीचों-बीच सो रहे बेघर लोग, किनारे खड़े रिक्शा चालक और दुकानों के बाहर बैठे मज़दूर अपनी सुरक्षा और रोज़ी-रोटी को लेकर चिंतित हैं। लालपत राय मार्केट की दोनों तरफ़ स्थित दुकानें बंद रहीं। इस मार्केट को सुरक्षा एजेंसियों ने निरीक्षण के लिए बंद किया था। इस बीच, भागीरथ पैलेस के दुकानदारों ने विस्फोट में एक दवा विक्रेता को खोने के बाद अपनी दुकानें बंद रखीं।

इसी तरह, दरीबा, कूचा महाजनी, नई सड़क, बल्लीमारान, फतेहपुरी और खारी बावली की दुकानों में भी इसी तरह का व्यवधान देखा गया। पूरे इलाके में निराशा, दर्द और गुस्से के साथ-साथ भविष्य की चिंताएँ व्याप्त थीं। व्यापार बमुश्किल 20 से 50 प्रतिशत रहा दिल्ली उत्तर भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, लेकिन सोमवार को हुए आतंकवादी हमले के बाद मंगलवार को कारोबारी माहौल पूरी तरह बदल गया। हालाँकि दुकानदारों ने निर्दोष पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाते हुए आज बाज़ार खुले रखने का फैसला किया, लेकिन उनके अपने दर्द और गुस्से ने उन्हें व्यापार से दूर रखा। इसी तरह, दुकानदारों और पर्यटकों ने पुरानी दिल्ली के थोक बाज़ारों से दूरी बनाए रखी।

चाँदनी चौक विशेष रूप से प्रभावित हुआ, जहाँ बमुश्किल 20 प्रतिशत व्यापार हुआ। यहाँ तक कि शादियों के मौसम में भी, भयभीत दुकानदारों ने दूरी बनाए रखी। इसके कारण, सदर बाज़ार, कनॉट प्लेस और खान मार्केट सहित अन्य थोक और खुदरा बाज़ारों में व्यापार आधे से 50 प्रतिशत तक कम हो गया। विस्फोट ने लाजपत राय मार्केट और भागीरथ पैलेस की सैकड़ों दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया और शीशे तोड़ दिए।

दिल्ली इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि मरम्मत की आवश्यकता होगी। इन कारकों के कारण, व्यावसायिक गतिविधियों को सामान्य होने में कम से कम एक सप्ताह का समय लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने के कारण, स्थिति काफी हद तक इस आतंकवादी हमले पर राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी।

सदर बाजार में कैंडल मार्च निकाला गया, चांदनी चौक में शोक सभा लाल किले के सामने हुए क्रूर आतंकवादी हमले से दिल्ली के व्यापारियों में शोक और गुस्सा है। अपना दुःख और संवेदना व्यक्त करने के लिए, सैकड़ों व्यापारी और निवासी सदर बाजार के बारा टूटी चौक पर एकत्रित हुए और मृतकों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद, सभी व्यापारियों और नागरिकों ने बारा टूटी चौक से पूरे सदर बाजार क्षेत्र में एक कैंडल मार्च निकाला।