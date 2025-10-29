चांदनी चौक सीलिंग मामले में व्यापारियों ने बनाई 9 सदस्यीय समिति, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के चांदनी चौक में सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिलने के बीच व्यापारियों ने मामले को लेकर नौ सदस्यीय समिति गठित की है, जिसका काम सील हो चुकी संपत्तियों को डी-सीलिंग कराने की दिशा में प्रयास, एमसीडी ट्रिब्यूनल में 62 मामलों की सुनवाई जल्द पूरी कराने और सीलिंग नोटिस मामले में व्यापारियों को कानूनी सहायता पहुंचाना है।



मंगलवार को सीलिंग मामले को लेकर स्थानीय सांसद प्रवीन खंडेलवाल के साथ चांदनी चौक के कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ लंबी बैठक हुई, जिसमें विस्तार से सीलिंग के कानूनी पहलुओं और आगे के विकल्पों पर चर्चा हुई।

