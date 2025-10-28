चांदनी चौक में सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली फौरी राहत, व्यापारियों ने सरकार का जताया आभार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चांदनी चौक में अवैध निर्माण और संपत्तियों के दुरुपयोग को लेकर हो रही सीलिंग पर व्यापारियों को फौरी राहत मिली है। सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी एक्ट के तहत व्यापारियों को मिले अधिकारों को बरकरार रखा है। कोर्ट ने एमसीडी टिब्यूनल को निर्देश दिया है कि इससे संबंधित 62 लंबित अपीलों पर 31 दिसंबर तक निर्णय लें। वहीं, कोर्ट में दिल्ली सरकार भी पहुंच गई है। उसने कोर्ट से मामले में पक्षकार बनाने की याचिका दायर की है।

नील कटरा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमसीडी द्वारा सीलिंग की कार्रवाईयों से चिंतित व्यापारियों के मामले में शनिवार को प्रवीन खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया था, जिसपर उन्होंने तत्काल व्यापारी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर जमीनी स्थिति को जाना तथा उसके बाद उन्होंने उच्चस्तरीय बैठक में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शीघ्रता से रखने का निर्देश दिया। सोमवार को सुनवाई में सरकार की तरफ से अधिवक्ताओं ने भी पक्ष रखा।



खंडेलवाल ने आगे कहा कि अब सीलिंग के मुद्दे को समग्र और स्थायी समाधान की दिशा में देखा जाना चाहिए। इसे लेकर जल्द वह दिल्ली की प्रमुख व्यापारिक संघों और नेताओं की बैठक बुलाएंगे। इसी तरह, आवश्यक लगने पर, कैट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका (पीआइएल) भी दायर किया जाएगा। मामले में उन्होंने पुरानी दिल्ली जैसे “विशेष क्षेत्रों” को संरक्षण प्रदान करने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (विशेष उपबंध) अधिनियम की लगातार अनदेखी कर सीलिंग नोटिस व कार्रवाइयां का आरोप लगाया। कहा कि वह इस मुद्दे को आगामी संसदीय सत्र में भी प्रमुखता से उठाएंगे।



उधर, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन (डीएचएमए) के महासचिव श्रीभगवान बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मामले में हस्तक्षेप से दिल्ली सरकार के विभाग और एमसीडी सक्रिय हुई और सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों का पक्ष रखा, इसके लिए उनके साथ भाजपा संगठन को व्यापारी धन्यवाद देते हैं, लेकिन जरूरत इसके स्थाई हल की है। वहीं, भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने मामले में व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जनवरी 2026 तक सभी मामलों का हल निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए व्यापारियों को एकजुटता दिखानी होगी।



