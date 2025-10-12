चांदनी चौक में मार्केटिंग करना हुआ मुश्किल, अतिक्रमण और अवैध पार्किंग ने स्थिति भयावह
चांदनी चौक नागरिक मंच के महासचिव प्रवीण शंकर कपूर ने पुरानी दिल्ली में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की गंभीर समस्या पर चिंता जताई है। उन्होंने आप विधायकों और पार्षदों पर अवैध बाजारों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कपूर ने कहा कि अवैध पार्किंग के कारण आपदा प्रबंधन में भी बाधा आ रही है। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि पुरानी दिल्ली के निवासियों को राहत मिल सके।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चांदनी चौक नागरिक मंच के महासचिव और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा और दिल्ली नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार का ध्यान पुरानी दिल्ली की सड़कों पर फुटपाथ बाजारों के बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के कारण क्षेत्र की भयावह स्थिति की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने इन्हें तत्काल हटाने की मांग की है।
कपूर ने कहा कि आप विधायकों और पार्षदों के कारण चांदनी चौक, खारी बावली, नई सड़क और एसपी मुखर्जी मार्ग अवैध फुटपाथ बाजारों में तब्दील होते जा रहे हैं।
इतना ही नहीं, इन बाजारों में अवैध पार्किंग की स्थिति इतनी भयावह है कि दुर्घटना होने पर आपदा प्रबंधन दल भी मौके पर नहीं पहुँच पाएंगे।
उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि दिल्ली में आप की सत्ता जाने के बावजूद पुरानी दिल्ली के सभी विधायक और पार्षद आप के साथ बने हुए हैं, जिन्हें व्यापारियों या पुरानी दिल्ली के निवासियों की कोई चिंता नहीं है। फिर भी, आप प्रतिनिधियों के राजनीतिक संरक्षण में एक विशेष समुदाय के लोगों ने अवैध बाजार लगाकर फुटपाथों पर अतिक्रमण कर लिया है। यहाँ हज़ारों अवैध रिक्शा और ई-रिक्शा माफिया भी सक्रिय हैं।
पुरानी दिल्ली की हालत इतनी खराब हो गई है कि लाल किले से खारी बावली लाहौरी गेट तक 15 मिनट की पैदल दूरी रिक्शा से एक घंटे में तय हो जाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।