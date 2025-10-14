सदर बाजार से भी बदतर हुआ चांदनी चौक, अतिक्रमण से हालात विस्फोटक; 10 हजार रेहड़ी-पटरीवालों का कब्ज

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। दिल्ली का प्रमुख कारोबारी व पर्यटन क्षेत्र चांदनी चौक का सदर बाजार से भी बुरा हाल है। यहां 10 हजार से से अधिक रेहड़ी -पटरी वालों ने मुख्य मार्ग से लेकर अन्य संपर्क मार्गों पर कब्जा जमा लिया है, जो दीपावली के नजदीक आने के साथ बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह कि लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक करीब डेढ़ किमी लंबे सड़क और अन्य संपर्क मार्गों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है।

चांदनी चौक के जानकारों के अनुसार, पिछले 50 वर्षों में पहली बार इस पुराने शहर की स्थिति इतनी विस्फोटक देखी जा रही है। क्योंकि, पुलिस प्रशासन व एमसीडी की शह पर रेहड़ी-पटरी माफिया का जाल हर सड़क, फुटपाथ के साथ गलियों को निगलता जा रहा है।

यह वहीं, स्थिति है, जिसकी चिंता जताते हुए व्यापारियों के एक तबके ने पुनर्विकास परियोजना को लेकर चिंता जताई थी कि वाहनों का प्रवेश बंद कर दिए जाने पर फुटपाथ से लेकर सड़कों तक पर रेहड़ी-पटरी माफिया हावी हो जाएंगे। ऐसे में आक्रोशित स्थानीय व्यापारियों ने दीपावली बाद बाजार बंद कर आंदोलन की धमकी दी है।

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने रविवार को ही चांदनी चौक के साथ ही खारी बावली व सदर बाजार समेत पुरानी दिल्ली के अन्य स्थानों पर विकराल होती अतिक्रमण की स्थिति पर चिंता व्यक्त कर एमसीडी, दिल्ली पुलिस को लिखे पत्र में कार्रवाई की मांग की थी। वह कहते हैं कि स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। इसलिए अतिक्रमण पर कार्रवाई के साथ ही आपदा स्थिति से बचाव के भी पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए।

सोमवार को इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय भार्गव के अनुसार, इस इलाके में रेहड़ी-पटरी वालों का माफिया राज बढ़ता जा रहा है। जो न सिर्फ यहां दिन में दुकान लगाते हैं, बल्कि रात्रि में यहीं सोेते हैं। इसके चलते दिनभर चांदनी चौक में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। हर ओर गंदगी का ढेर है।

पुरानी दिल्ली का यह इलाका दिल्ली-एनसीआर के साथ ही पूरे देशभर में खरीदारी के लिहाज से लोकप्रिय है। यह प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। स्थिति यह कि दीपावली की खरीदारी के लिए प्रतिदिन दो लाख से अधिक खरीदार पहुंच रहे हैं। इसी तरह, हजारों की संख्या में देसी-विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं। उन्हें चांदनी चौक की यह बदहाली काफी परेशान करने वाली है। मुख्य मार्ग से लेकर नई सड़क, बल्लीमारान, एक्प्लेंडेड रोड, सुभाष मार्ग, एसपी मुखर्जी मार्ग, चर्च मिशन रोड समेत सड़कों व अन्य बाजारों की स्थिति भयावह होती जा रही है।

यह स्थिति पुनर्विकास के बाद इस वर्ष ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। दिसंबर 2018 में शुरू हुआ था, जिसके प्रथम चरण के पूरे हुए कार्य का उद्घाटन वर्ष 2022 में हुआ था। जिसपर 140 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। चांदनी चौक की मौजूदा बदहाली वर्ष 2018 से भी बदतर है। वहीं, डीसीपी उत्तरी राजा बंथिया ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की प्राथमिक जिम्मेदारी एमसीडी की है। एमसीडी को पुलिस उपलब्ध कराकर सोमवार को 150 से अधिक अतिक्रमण के मामलों पर कार्रवाई की गई है।