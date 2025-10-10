Language
    दिल्ली का चांदनी चौक बाजार त्योहारी सीजन में गुलजार, लेकिन इस वजह से खरीददार परेशान

    By Nimish Hemant Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:39 PM (IST)

    दिल्ली का चांदनी चौक बाजार त्योहारी सीजन में गुलजार है, लेकिन अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से खरीदारों को परेशानी हो रही है। न्यायालय ने भी नागरिक एजेंसियों की आलोचना की है। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद कुछ सुधार हुआ है, पर दुकानदारों का कहना है कि नवरात्रि शुरू होते ही समस्याएँ बढ़ गई हैं। व्यापारी सरकार से अतिक्रमण हटाने और सफाई व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं।

    दिल्ली का चांदनी चौक बाजार त्योहारी सीजन में गुलजार है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली का प्रमुख थोक बाज़ार चांदनी चौक त्योहारी खरीदारी से गुलज़ार है। दिल्ली और विभिन्न राज्यों से थोक और खुदरा खरीदार कपड़े, सजावटी बिजली के उत्पाद, पर्दे, चादरें, घरेलू सजावट के सामान और आभूषण सहित अन्य सामान खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं।

    हालाँकि, रेहड़ी-पटरी वालों का अतिक्रमण, ट्रैफ़िक जाम और सेंट्रल वर्ज पर भिखारियों और बेघर लोगों की मौजूदगी इन खरीदारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। इसी तरह, कूड़े के ढेर, लटकते तार, दीवारों पर रंग उड़ाते पोस्टर और झंडे, और पान की पीक इस ऐतिहासिक बाज़ार की सुंदरता को धूमिल कर रहे हैं। यहाँ के दुकानदार इसे लेकर बेहद चिंतित हैं।

    बाज़ार की यह स्थिति ऐसे समय में आई है जब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों ही नागरिक एजेंसियों की आलोचना कर रहे हैं। हाल ही में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद, विभिन्न सड़कों के बाहर लगे बूम बैरियर खोल दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को राहत मिली है, लेकिन अन्य समस्याओं का समाधान अभी भी बाकी है।

    दुकानदारों की शिकायत है कि नवरात्रि शुरू होते ही चांदनी चौक में समस्याएँ बढ़ गई हैं। लाल किला से फतेहपुरी चौक, सुभाष मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और मेट्रो स्टेशन के बाहर मुख्य सड़क पर हज़ारों रेहड़ी-पटरी वालों ने अतिक्रमण कर लिया है। इसी तरह, साइकिल मार्केट, नई सड़क, दरीबा कलां, भागीरथ पैलेस और खारी बावली समेत अन्य बाज़ारों और सड़कों पर गंदगी और रेहड़ी-पटरी वालों के कारण गंभीर समस्याएँ हैं, जिससे ट्रैफ़िक जाम हो रहा है।

    दुकानदारों ने सरकार और प्रशासन से कार्रवाई की मांग

    दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन (डीएचएमए) और चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सरकार और प्रशासन से अवैध अतिक्रमण हटाने और सफाई व्यवस्था में सुधार की माँग की है।

    उनका कहना है कि रेहड़ी-पटरी वाले न केवल बाज़ार की पारंपरिक रौनक को खराब कर रहे हैं, बल्कि ग्राहकों, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए भी भारी असुविधा का कारण बन रहे हैं। डीएचएम के महासचिव श्री भगवान बंसल के अनुसार, अवैध रिक्शा और अवैध पार्किंग ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है, जिससे पूरे इलाके में ट्रैफ़िक जाम और अव्यवस्था फैल रही है।

    अदालतें बार-बार एमसीडी और दिल्ली पुलिस को स्पष्ट आदेश दे चुकी हैं कि चांदनी चौक मुख्य मार्ग पर कोई भी रेहड़ी-पटरी वाला न बैठे, लेकिन हकीकत इसके उलट है। व्यापारियों ने अगस्त में इसके खिलाफ विरोध मार्च भी निकाला था।

    चांदनी चौक की स्थिति बेहद दयनीय है। यहाँ अराजकता का बोलबाला है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि अतिक्रमण और मोटर योग्य सड़क पर पार्किंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई व्यवस्था ही नहीं है।

    -संजय भार्गव, अध्यक्ष, चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल

    चांदनी चौक की समस्याओं के समाधान के मुद्दे पर लगातार नज़र रखी जा रही है। इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही बदलाव दिखाई देंगे।
    -प्रवीण खंडेलवाल, सांसद, चांदनी चौक

     

     