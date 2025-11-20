Language
    चैतन्यानंद का तिहाड़ जेल में जान को खतरा वाला आरोप खारिज, जांच रिपोर्ट में जेलर ने बयां की सच्चाई

    By Ritika Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:34 AM (IST)

    चैतन्यानंद ने तिहाड़ जेल में अपनी जान को खतरे का आरोप लगाया था, जिसे जेल प्रशासन ने जांच के बाद खारिज कर दिया है। जेलर की रिपोर्ट में कहा गया है कि चैतन्यानंद को कोई खतरा नहीं है और उनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और चैतन्यानंद की सुरक्षा सुनिश्चित की।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को जानकारी दी है कि चैतन्यानंद सरस्वती को जेल के अंदर जान का कोई खतरा नहीं है और वो सुरक्षित हिरासत में हैं। चैतन्यानंद ने न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार के समक्ष दावा किया था कि तिहाड़ जेल में उनके जीवन को खतरा है।

    जेल अधिकारियों द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपित के साथ बातचीत की गई, लेकिन उसने किसी का नाम उजागर नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्तमान में कैदी सुरक्षित हिरासत में है। उसे सलाह दी गई है कि जब भी उसे किसी से उत्पीड़न या खतरे का अनुभव हो, वह तुरंत किसी जेल अधिकारी को सूचित करें।

    रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जेल कर्मचारी को किसी भी शिकायत को गंभीरता से देखने और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, ट्रांजिट के दौरान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस के डीसीपी रैंक के अधिकारी को पत्र भेजा गया है।

    चैतन्यानंद ने अपनी शिकायत में ये भी कहा था कि उसे जेल के अंदर केसरिया वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं दी जा रही। जेल प्रशासन ने इस पर कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा, आरोपित को पहले ही प्याज और लहसुन रहित नियंत्रित आहार की अनुमति दी गई है।

